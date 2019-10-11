11.10.2019 11:07

Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, bu yıl içerisinde pazar ihtiyacını doğru belirleyip Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki diğer ülkelere kıyasla Türkiye olarak çok daha başarılı olduklarını belirterek, "Distribütörlerimizin de desteğiyle 2019 yılı boyunca satışlarımızı geçen yıla göre yüzde 25 artırmayı hedefliyoruz. Her yıl çift haneli büyüme oranlarıyla hafif ticari araç ürün kategorisindeki iddiamızı sürdüreceğiz" değerlendirmelerini yaptı.



Madeni ve sentetik yağ sektöründe önemli teknolojik faaliyetler yürüten Mobil Oil Türk A.Ş.'nin hafif ticari araçlar için özel olarak geliştirdiği Mobil Delvac hafif ticari ailesi, pazarda çift haneli büyüme oranlarıyla hafif ticari araç ürün kategorisindeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.



Türkiye'de toplam 22 milyonluk araç parkı içinde 4 milyon civarı hafif ticari aracın yer aldığını ve bu potansiyeli Mobil ailesi olarak en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, "Ülkemizde artan kentleşmeye bağlı olarak hafif ticari taşıtların ihtiyaçları daha da önem kazandı ve bu taşıt grubuna özel olarak geliştirilen motor yağları doğal olarak kabul görüyor. Mobil Delvac hafif ticari araç motor yağları kategorisi ile hafif ticari araç parklarına hitap ediyor, bu kategorinin bilinirliğini artırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



Bu yıl içerisinde pazar ihtiyacını doğru belirleyip Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki diğer ülkelere kıyasla Türkiye olarak çok daha başarılı olduklarının altını çizen Bilgiç, "Distribütörlerimizin de desteğiyle 2019 yılı boyunca satışlarımızı geçen yıla göre yüzde 25 arttırmayı hedefliyoruz. Her yıl çift haneli büyüme oranlarıyla hafif ticari araç ürün kategorisindeki iddiamızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA