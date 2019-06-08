2019 Yılı bireysel sulama hibe hakkı kazanan çiftçiler açıklandı

Malatya'da 2019 yılı bireysel sulama hibe hakkı kazanan 246 yatırımcı çiftçi açıklandı. Hak kazanan çiftçiler ile sözleşmeler ise 10 Haziran'da imzalanmaya başlanacak.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2019 yılı bireysel sulama hibe hakkı kazanan çiftçiler ile 10-19 Haziran 2019 tarihleri arasında hibe sözleşmesi imzalanacağı belirtildi. Belirtilen tarihler arasında hibe sözleşmesi imzalamayan çiftçilerin ise hibe hakkının fesh edileceği dile getirildi.

Açıklamada, hibe sözleşmesi imzalayacak çiftçilerin, başvurularına konu parselleri için geriye dönük 5 yıl içerisinde ilgili Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifinden düşük faizli sulama kredisi kullanmadıklarına yönelik yazı ve savcılıktan alacakları sabıka kayıtlarını da sözleşme esnasında birlikte ibraz etmeleri istendi.

Malatya genelinde 246 çiftçinin hak kazandığı bireysel sulama hibelerinde Tarla İçi Mikro Yağmurlama Sulama, Güneş Enerjili Sulama, Tarla İçi Damla Sulama ve Tarla İçi Yağmurlama Sulama kategorilerinde hibe sağlanacağı öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İHA