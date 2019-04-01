2019 Yerel Seçimleri

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, seçim sonuçlarının Sakarya ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin seçimlerin millete yakışır ve yüksek katılım oranıyla "demokrasi şöleni" niteliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Seçilen tüm başkanlara başarılar dileyen Altuğ, şunları kaydetti:

"Seçim süreci artık tamamlanmıştır. Bugün itibarıyla ekonomiyi merkezimize alarak üretmeye ve çalışmaya kaldığımız yerden devam etmeliyiz. Seçimler yerelde gerçekleşmiş olsa da ekonomide rekabet globaldir. Bu uluslararası ekonomik yarışın güçlü aktörlerinden birisi olabilmek için en temel beklentimiz, ekonomimizin omurgasını oluşturan özel sektörümüzün önünü açacak, sonuç odaklı çalışmaların devamlılığıdır. Üretim, büyüme ve istihdama destek veren ekonomik yapının gelişerek devam etmesi, iş dünyasının rekabet gücünü artıracaktır."

Altuğ, Sakarya'yı ulusal ve uluslararası alanda önemli marka haline getirmek için iş dünyası ve yerel yönetimlerle iş birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Güçlü, güven ve istikrar ortamının üzerinde yükselen bir Türkiye için, üreten, ürettiğini dünyaya satan, sattıklarıyla marka olan Sakarya olarak hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz. Tüm dikkatimizi ve enerjimizi üretmeye ve ekonomiye vermeliyiz. Yerel yönetimlerimizle iş birliğiyle omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. 2023 hedefleri doğrultusunda ilerleyen gelişme ve kalkınma sürecimize hız ve ivme kazandıracak her çalışmaya, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen görev ve sorumluluklar ile katkı sağlamaya hazırız. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA