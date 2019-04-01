2019 Yerel Seçimleri

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, 31 Mart Mahalli Seçimlerinin Afyonkarahisar ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Serteser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin, demokrasi geleneğini sürdürdüğünü, milletin yoğun bir katılımla sandıkta tercihini kullandığını belirtti.

Seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Mehmet Zeybek başta olmak üzere, ilçe ve beldelerde seçilen tüm belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve mahalle-köy muhtarlarını kutlayan Serteser, Türkiye'nin önündeki 4,5 yıl seçim olmayacağına dikkati çekti.

Son zamanlarda ardı ardına gerçekleştirilen seçimlerin, siyasette ve iş dünyasında yorgunluk meydana getirdiğini ifade eden Serteser, şunları kaydetti:

"Önümüzde 4,5 yıllık seçimsiz bir süreç var. Bu süreci iyi değerlendirmeliyiz. İlimizin ve ülkemizin, Cumhuriyetimiz'in kuruluşunun 100'üncü yılına dair hedefleri bulunmaktadır. Bu hedeflere, birlik ve beraberlikle ulaşmak mümkündür. Seçim bitti; artık ilimiz ve ülkemiz için birlikte çalışma zamanıdır. Seçimden önceki tüm açıklamalarımızda ilimizdeki kurum ve kuruluşlar arasındaki uyumun önemine dikkati çekmiştik. Bu uyumun devam edeceğine inancımız tamdır. Biz de Afyonkarahisar'ın en büyük sivil toplum örgütü olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden aldığımız güçle, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun rehberliğinde ekonominin büyümesi, ihracatın ve istihdamın artması için var gücümüzle çaba sarf edeceğiz."

Kaynak: AA