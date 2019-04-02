2019 Yerel Seçim Sonuçları

MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, partisinin Muğla ve ilçelerinde başarılı olduğunu, Ortaca'yı MHP'nin diğer 6 ilçeyi de Cumhur İttifakı AK Partili başkan adaylarının kazandığını bildirdi.



Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı ile girilen seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin birçok il, ilçe ve beldede kazandığına vurgu yaparak, "MHP, aldığı oy ve kazandığı belediye başkanlıkları ile Türk siyasi hayatına bir kez daha damga vurmuştur. Beka söylemleri ile de ne kadar haklı olduğu Cumhur İttifakı'nın başarısı ile ortaya çıkmıştır." dedi.

Türk milletinin bekasına sahip çıktığını belirten Korkmaz, "Kurulan tuzaklar boşa çıkmış oyunlar bozulmuştur. 31 Mart seçimleri zilleti reddetmiş, Türkiye'ye yapılan tehditlerin bir anlam taşımayacağını ortaya koymuştur. Ülkemizin zaafa uğrayacağını bekleyen çevreler çıkan sonuçlarla hayal kırıklığına uğramışlardır." diye konuştu.



Muğla'da 7 ilçede de Cumhur ittifakı ile yarışı başarı ile tamamladıklarını anlatan Korkmaz, birçok yerde de belediye meclis üyeliğini elde ettiklerini ifade etti.



Çıkan sonuçları değerlendirdiklerinde, Cumhur İttifakının seçimde en başarılı çıkan parti olduğuna işaret eden Korkmaz, Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimindeki yüzde 52'lik oy oranını koruduğunu da kaydetti.

Kaynak: AA