2019 Yerel Seçim Sonuçları

Keşan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Mustafa Helvacıoğlu kazandı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Helvacıoğlu AK Parti Keşan İlçe Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Aksal, çok çalıştıklarını, inanarak seçimi kazandıklarını ifade etti.

Aksal, Keşanlıların tercihini hizmetten yana yaptığını belirterek, "İnşallah Keşan'a güzel hizmetler yapacağız. 'Çok konuşan değil, çok çalışan olacağız' dedik. 5 yıl sonra çok farklı bir Keşan olacak." dedi.

Helvacıoğlu da demokrasi şöleni havasında bir seçimin yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İtiraz sürecinin ardından mazbatamızı alarak göreve başlayacağız. Keşan hizmete doğru yürüyecek. Bundan kimsenin endişesi ve kuşkusu olmasın. Kimsenin umudunu boşa çıkarmayacağım. Rakibim CHP adayı Şenol Yalı'ya hakkımı helal ediyorum. Mitinglerde belki o bana kötü şeyler söyledi, belki çok ağır cümleler sarf etti ama ben ona hakkımı helal ediyorum. CHP'li, İYİ Partili dostlarıma da ilçe başkanlarına, milletvekillerine de hakkımı helal ediyorum."

Helvacıoğlu'nun en yakın rakibi Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Şenol Yalı'dan 11 oy fazla aldığı belirtildi.

Kaynak: AA