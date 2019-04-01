2019 Yerel Seçim Sonuçları

Eskişehir'de kesin olmayan sonuçlara göre CHP 7, AK Parti 6, MHP ve DSP de birer belediye başkanlığı elde etti.

Eskişehir'de sandıkların yüzde 99,91'i açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını Cumhur İttifakı'nın CHP'li Belediye Başkan Adayı Yılmaz Büyükerşen oyların yüzde 52,27'sini alarak kazandı.

CHP'li adayların kazandığı ilçeler

Tepebaşı ilçesinde Millet İttifakı'nın CHP'li Belediye Başkanı Adayı Ahmet Ataç, oyların yüzde 56,29'unu alarak seçimi önde tamamladı.

CHP ve İYİ Parti'nin ittifak yapmadığı Odunpazarı ilçesinde CHP'nin adayı Kazım Kurt oyların yüzde 48,39'unu alarak başkanlığa seçildi. Bu ilçede Cumhur İttifakı'nın adayı Volkan Doğan ise oyların yüzde 45,54'ünü aldı.

Mahmudiye ilçesinde Millet İttifakı'nın CHP'li adayı İshak Gündoğan yüzde 60,83'lük oyla partisinin Eskişehir'deki en yüksek oy oranına ulaştı. Aynı ilçede Gündoğan'ın en yakın rakibi Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Mustafa Arslan oyların yüzde 30,20'sini aldı.

Daha önce AK Partili belediye başkanları tarafından idare edilen Seyitgazi ilçesinde oyların yüzde 52,51'ini alan Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Uğur Tepe, Alpu ilçesinde oyların yüzde 58,42'sini alan Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Gürbüz Güler başkanlık görevine seçildi.

Han ilçesinde oyların yüzde 59,42'sini alan Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Erdal Şanlı seçimi önde tamamladı.

-AK Partili adayların kazandığı ilçeler

AK Parti ile CHP arasındaki en yüksek oy farkı Sarıcakaya ilçesinde oldu. Sarıcakaya'da Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Hüseyin Çam oyların yüzde 65,26'sını, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Şafak Atay ise yüzde 33,19'unu aldı.

Mihalgazi'de oyların yüzde 53,04'ünü alan Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Zeynep Akgün, İnönü ilçesinde oyların yüzde 41,89'unu alan Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Kadir Bozkurt, Sivrihisar ilçesinde oyların yüzde 48,46'sını alan Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Hamid Yüzügüllü, Beylikova ilçesinde 64,26'sını alan Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Özkan Alp, Günyüzü ilçesini oyların yüzde 50,07'sini alan Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Menderes Durgut kazandı.

Çifteler ilçesinde oyların 48,83'ünü alan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Kadir Bıyık, Mihalıççık ilçesinde oyların yüzde 47,49'unu alan DSP'nin adayı Haydar Çorum, başkanlık yarışını kazandı.

Kaynak: AA