2019 Yerel Seçim Sonuçları

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Tolga Tosun kazandı.

Partililer, kesin olmayan sonuçların belli olmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı.

Tolga Tosun, iki aydır yoğun bir şekilde süren seçim çalışmasının sonuna gelindiğini söyledi.

Ellerinde resmi sonuçlar olmasa da yüzde 60 civarında oy aldığını belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Önümüzde 60 aylık belediye başkanlığı ve belediye yönetim süreci olacak. Projelerimizi ivedilikle harekete geçirecek şekilde, kendi çevremiz, kendi belediye meclis üyelerimiz ve partimizin de önderliğinde bir an önce çalışmalara başlayacağız. Burada örgütsel mücadelenin çok önemi var. Yanımda oldukları için teşekkür ediyorum. Bize gönül veren Bandırmalılara, gençlerimize, kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Artık bu saatten sonra parti rozetimizi kenara bırakıp oy veren vermeyen tüm Bandırma'yı kucaklayarak şekilde projelerimizi gerçekleştirip Bandırma'yı şu anki modern, uygar, çağdaş kentinden daha üst seviyelere getirebilmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz."

Kaynak: AA