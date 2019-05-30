2019 Yargı Reformu Paketi açıklandı! Yargı Reformu Paketinde neler var? Af yasası çıktı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hukuk Fakülteleri, internet erişim engellerinin sınırlandırılması, avukatlara yeşil pasaport ile hakim ve savcı yardımcılığını içeren 2019 yargı reformu paketini açıkladı. Yargı reformu paketinde neler yer alıyor? Yargı reformu paketi ne zaman yasalaşacak? İşte detaylar…

HANGİ UYGULAMALAR HAYAT GEÇİRİLDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda, 2019 yargı reformu paketini açıkladı. Erdoğan, reform belgesinde yer alan bazı uygulamaları hayata geçirdiklerini belirtti. Adalet akademisi, nöbetçi noterlik, hakim ve savcılığın uyacağı kurallar pratik anlamda uygulamaya konan maddeler arasında yer alıyor.Türkiye AB üyeliği sürecinde reform paketlerini geliştirdiğini de söyleyen Erdoğan, ''Yargı Reformu Stratejisi Belgesi, eskiden beri devam eden reformların güncellenmesiyle ortaya çıkmıştır. Amacımız tüm kurumlarımızın mülkiyet hakkına, seyahat hürriyetine, özgürlükleri kısıtlayan tüm uygulamalara karşı duyarlı olmasını sağlamaktır.'' dedi.

YARGI REFORMU PAKETİNDE NELER VAR?

2019 Yargı Reformu Strateji Belgesi; yargı bağımsızlığının geliştirilmesi, hukukun güçlendirilmesi, makul sürede yargılanma hakkının gözetilmesi çerçevesinde hazırlandı. İki temel perspektif 256 faaliyet bulunuyor. Yargı Reformu Strateji Belgesi hak ve özgürlükler olmak üzere iki temel anlayış üzerine oturuyor. Bu iki koşulda demokrasinin güçlendirilmesi ve özgürlüklerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Erdoğan, internet üzerinden ifade özgürlüğü yeni tartışma konusu haline gelmişken, bu konuda yeni çalışmalar yapılarak adil yargılanma hakkı gibi birçok konuda önemli yenilikler getirileceğini ifade etti.

İkinci temel perspektif adalet sisteminin işleyişi olarak belirtildi ve buna yönelik hedefler oluşturulduğu dikkat çeken diğer detay oldu. Adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılacak. Yani paket, adliyede vatandaşların işlerini kolaylaştıracak ayrıntıları içerecek.

İNTERNETE ERİŞİM ENGELİ

Hak ve özgürlüklere ilişkin standartların geliştirilmesine yönelik mevzuat paketleri hazırlanarak, bu konudaki davalarda kanun yolu güvencesinin artırılmasını sağlanacak. İfade özgürlüğüne ilişkin kararların istinaf aşamasından sonra Yargıtay tarafından incelenmesi sağlanacak. Tutuksuz yargılanma ise asıl yöntem olarak görülüyor. Bir internet sitesinin tamamına değil, belli sayfaların erişiminin engellenmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

HAKİMLER VE SAVCILAR HAKKINDA DİSİPLİN PROSEDÜRLERİ

Hakim ve savcılar için coğrafi teminat getirilerek, hakim ve savcıların isteği olmaksızın başka yere tayin edilmesinin önü kapanıyor. Mesleki teminatlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Mülakat kurulunda HSK ile yüksek mahkemelerden temsilciler bulundurulmasını amaçlanıyor. Hakimler ve savcılar kanundaki cezalarla ilgili tartışmalar engellemek amaçlanıyor.

HUKUK FAKÜLTELERİNİN EĞİTİM SÜRESİNİ

Reform paketinin dikkat çeken bir diğer maddesi ise insan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin arttırılmasıdır. Hukuk fakültelerinin eğitim süresi ve başarı ölçütü yeniden belirlenecek. Eğitim süresinin 5 yıla çıkarılması, kontenjanın azaltılması gibi düzenlemeler yapılacak. ÖSYM tarafından yapılacak sınavda belli puan alanlar avukatlık stajına başlayabilecek. Hakim, savcı ve noter olabilmek için de özel meslek sınavlarına girilmesi gerekecek. Devlet ve vakıf üniversitelerini kalite ekseninde otokontrole sevk edilmesi planlanıyor. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesi getirilecek. Mezun olanlar önce yardımcı olacaklar, ardından yeni bir sınavla mesleğe geçecekler. Mesleğe kabuller yardımcılar arasından yapılacak.

PERFORMANS ÖLÇÜM VE TAKİP MERKEZİ KURULACAK

Performans ölçütü üzerinde durulan pakete göre, HSK bünyesinden performans ölçüm ve takip merkezi kurulacak. Uzun süren davalar bu sistemle takip edilecektir. Gerekiyorsa yargı bağımsızlığına halel getirilmeden uzama sebeplerinin çözümü sağlanacak. Makul sürede yargılanma hakkı için mahkeme ve savcılıklar için farklı performans kriterleri oluşturulacak.

İSTİNAF MAHKEMELERİ GÜÇLENECEK

İstinaf mahkemelerini güçlendirilerek,11 istinaf mahkemesine ek olarak 4 bölge adliye mahkemesi daha faaliyete geçecek. Yurtdışında yaşayan vatandaşların beyanlarının alınabilmesi ve dilekçe sunabilmesi sağlanacak. Mahkeme nöbet sistemini geliştirerek 24 saat esasıyla hizmet vermesi sağlanacak.

AVUKATLIK ÜCRETİ VEKALETİ BEDELİ DÜŞÜYOR

Savunma hakkının etkin kullanımının sağlanması amaçlanarak, avukatların bilgi ve belge temini için yetkileri geliştirilecek. Kira ve eser başta olmak üzere belirli değerin üzerindeki bazı sözleşmelerin, bağış ve ölüm gibi işlemlerin avukat yardımıyla hazırlanması zorunlu olacak. Çocuk mahkemelerindeki uyuşmazlıklarda olduğu gibi aile hukukunda da avukatlık ücreti vekaleti bedeli düşürülecek.

AVUKATLARA YEŞİL PASAPORT

Mesleki kariyerleri gelişen avukatlara, yeşil pasaport hakkı vererek uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmak amaçlanıyor. Adalete erişimin kolaylaştırılması için tanıklığı zorlaştıran uygulama ve yaklaşımların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma yapılacak.

CUMHURİYET SAVCILARININ YETKİLERİ GENİŞLETİLİYOR

Yedinci amaç başlığı ceza adalet sisteminin artırılmasıdır. Cumhuriyet Savcılarının yetkileri genişletilecektir. Yeterli şüphe kavramı basit şüphe olarak tatbik edilmekte bu da dava sayısını artırmaktadır. Küçük soruşturmalarda dahi Cumhuriyet savcıları tarafından dava açılmaktadır. Şüphelilerin yüzde 52'si hakkında kovuşturmaya yer verilmemiştir. Sistemi mahkumiyet ihtimali az olanlar için açılmaması yönünde geliştirmemiz gerekiyor. Uzlaşma uygulamasını genişletmeyi hedefliyoruz. Cezada pazarlık yöntemini getirmeyi planlıyoruz. İddianamenin iade kapsamı yeniden düzenlenecek.

HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ADLİ KOLLUKTA İSTİHDAM

Soruşturmaların kalitesinin artırılması için hukuk fakültesi mezunlarının adli kollukta istihdamın önü açılacak. Emniyette görev yapacak hukukçuların çoğalması görevlerin gereği gibi yerine getirilmesini sağlanacak. Konusu suç teşkil eden bazı basit fiillere yönelik bazı usuller getirilecek. Şahsa karşı işlenen suçların nitelikli hallerinin şikayete bağlı hale getirilmesi planlanıyor.

ÇOCUKLARIN CEZALARININ EVDE İNFAZI SAĞLANACAK

Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçük çocuklar özel mekanizma içinde değerlendirilecek. Sosyal tedbirlerle takip edilmesi kendilerine iyi bir gelecek kurmak için desteklenecek. Çocuklar hakkındaki davaların ilk derece yargılama ile istinaf ve temyiz incelemeleri öncelikli olarak yapılacak. Yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının cezalarının evde infazı sağlanacak.

YARGILAMANIN SADELEŞTİRİLMESİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTIRMASI

Yargılamanın sadeleştirilmesi ve etkinliğinin artırması amacı ile bin liranın altındaki tebligatların hızlı bir sürede çözümü sağlanacak. Yargı harçlarının hesaplanması mahkemelerin iş yükünü artırmaktadır. Yargı harçlarında da basitlik sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Noterlik sayısı arttırılacak. Her asliye hukuk mahkemesi çevresinde noterlik kurulması zorunlu hale gelecek. Bu kurumun daha işlevsel hale gelmesi temin edilecek.

AİLE ARA BULUCULUĞU

Dokuzuncu amaç başlığı alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin oluşturulmasıdır. Uzlaşma şikayete bağlı suçlar ve kanunda öngörülen bazı suçlar için yapılmıştır. Geçen yıl 380 bin dosya gönderilerek 350 bin dosya uzlaşma ile sonuçlandı. Şiddet içermeyen uzlaşmalarda aile ara buluculuğu getirilmesi sağlanacak. Açılan dava hakim tarafından ara buluculara havale edilecektir.

Böylece toplamda 63 hedef ve 256 faaliyeti kapsayan belge, hukuk fakültelerinden barolara kadar geniş bir yelpazede yapılan istişareler sonucu ortaya çıktı.