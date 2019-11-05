2019 Verimlilik Ödülleri sahiplerini buldu

05.11.2019 13:38

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, işletmelerin verimlilik konusundaki gelişiminin ülkenin rekabet gücüne güç katacağını belirtti.

2019 Verimlilik Ödülleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nda (KOSGEB) düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Büyükdede, burada yaptığı konuşmada, verimlilik konusundaki gayretlerin nasıl başarıya dönüştüğünün görüldüğünü ifade ederek, ödül alanları kutladı.

Farkındalığın, verimliliğin temeli olduğuna işaret eden Büyükdede, "Verimlilik, herkesin ömür boyu yerine getirmesi gereken toplumsal bir sorumluluk. Sonraki nesillere kaynaklarımızı ancak verimlilikle bırakabiliriz." dedi.

Büyükdede, Verimlilik Ödülleri'ne bu yıl yapılan başvurulardan 181'inin değerlendirmeye alındığını belirterek, "İşletmelerimizin verimlilik konusundaki gelişimi, ülkemizin rekabet gücüne güç katacaktır." ifadesini kullandı.

"Model fabrika sayısını 2023'e kadar 14'e çıkarmayı hedefliyoruz"

Ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının en önemli nedenlerinden birinin verimlilik konusundaki bilinç düzeyi olduğunu dile getiren Büyükdede, rekabetçi işletmelerin çokluğunun ülkelerin güçlenmesine katkı sağladığını söyledi.

Büyükdede, model fabrika konusuna değinerek şöyle dedi:

"Ülkemizde sanayinin teknolojik düzeyinin yükseltilmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artırılması için yürüttüğümüz çalışmalar, sadece finansal destek programlarıyla sınırlı değildir. Bakanlığımız, ülkemizde işletmelerin çok büyük kısmını oluşturan KOBİ'lerde istihdam edilen personelin ve yöneticilerin yetkinliklerinin geliştirilmesi, kaynak verimliliğinin artırılması ve yalın üretim alanlarında da önemli projeler yürütüyor. Bunlardan biri de model fabrika. Ankara ve Bursa'da model fabrikalar hizmete girdi. Hedefimiz bunların sayısını 2023 sonuna kadar 14'e çıkarmak."

İnovasyon merkezlerinin önemine de dikkati çeken Büyükdede, 2020 sonuna kadar bu merkezlerin 3'ünü faaliyete geçirmeyi planladıklarını bildirdi.

"4. Sanayi Devrimi dünya dengelerini değiştiriyor"

Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Halil İbrahim Çetin de ekonominin, teknolojik inovasyon ve yeni iş modelleriyle aynı miktarda girdiyle daha fazla çıktı üreterek elde ettiği kazanımların, büyüme ve refah artışı yarattığını söyledi.

Verimlilikle artan katma değerin, işverene yüksek karlılık, çalışana yüksek ücret ve tüketiciye düşük fiyat olarak yansıdığını belirten Çetin, "4. Sanayi Devrimi olarak adlandırılan, sanayide bütünleşik entegrasyonla dijitalleşmeyi hedefleyen bu dönüşüm süreci sadece işletmeleri değil tüm toplumu ve dünya dengelerini değiştiriyor." diye konuştu.

Çetin, Bakanlık olarak verimlilik odaklı politika ve araçlar geliştirdiklerini dile getirdi. Halil İbrahim Çetin, "Verimlilik alanında yapmamız gereken çalışmalar, ölçmeye yönelik çalışmalardır. Özellikle sanayimizin yeşil üretim konusunda geliştirilmesi, dünyada rekabetçi ve bu alandaki taleplere karşılık verilebilmesi için söz konusu üretimin dönüşümü yolunda çalışmalıyız." dedi.

Ödüller

Konuşmaların ardından farklı kategorilerde derece elde edenlere ödülleri verildi.

Kısa film kategorisinde "Önemli Olan Doğru Kullanmak" adlı filmiyle Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Meltem Korkmaz birincilik ödülünü aldı.

Fikir yarışması ortaokul kategorisinde "Sanal Gerçeklikle Rehberlik" projesiyle Havza Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ahmet Yusuf Altınnur, lise kategorisinde "Bukalemun Çatılar" projesiyle Macit Zeren Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Emirhan Arabacı birincilik ödülüne layık görüldü.

Verimlilik temalı projeleriyle birinci olan kurumlara da ödülleri takdim edildi. "KOBİ" kategorisinde Pul-Tech Frp Kompozit Yapı Tekj. İmlt. San. ve Tic. AŞ, "Büyük İşletme Ar-Ge" kategorisinde Durmazlar Makine Sanayii ve Ticaret AŞ, "Büyük İşletme Sürdürülebilir Üretim" kategorisinde Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayii ve Ticaret AŞ, "Büyük İşletme Süreç İyileştirme" kategorisinde Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. AŞ ile "Kamu" kategorisinde Özyeğin Üniversitesi Enerji Çevre ve Ekonomi Merkezi ödül aldı.

Kaynak: AA