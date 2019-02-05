2019'un İlk Ayında Afyonkarahisar'ın İhracat Yüzde 16,3 Arttı

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar'ın Ocak ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 arttığını belirtti.

Yaptığı açıklamada, Afyon'daki ihracat yükseliş eğiliminin devam ettiğini kaydeden Serteser, "2018 yılını yüzde 9,15 ihracat artışı ile kapatmıştık. Yeni yılın ilk ayında da ihracattaki artış devam etti. 2019 yılının Ocak ayındaki ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 arttı. 2018'in Ocak ayında ilimizden 25 milyon 64 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti. Bu yıl Ocak ayında ise ihracatımız 29 milyon 146 bin dolara çıktı" dedi.

"75 ülke, 3 serbest bölgeye ihracat yapılıyor"

2019 yılının Ocak ayında ihracat yapılan ülke sayısında da yükseliş gözlemlendiğini aktaran Serteser, "2019 yılı Ocak ayında 75 ülke, 3 Serbest Bölge'ye ihracat yapılırken geçen sene aynı ayda 61 ülke 1 Serbest Bölge'ye ihracat yapılmıştı. İlimizden en çok Irak'a ihracat yapıldı. Irak'a ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 geriledi ve 7 milyon 251 bin dolar oldu. İhracatta ikinci sırayı Amerika Birleşik Devletleri aldı. ABD'ye 2019'un Ocak ayında ilimizden gerçekleştirilen ihracat, yüzde 62,8 arttı ve 5 milyon 180 bin dolar oldu. İlimizden üçüncü en çok ihracat yapılan Çin Halk Cumhuriyeti'ne ise 3 milyon 95 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Çin'e ihracatımız yüzde 6,3 geriledi" dedi.

"En çok ihracat madencilik ürünlerinde"

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, sektörlere göre ihracat durumları hakkında da bilgi verdi. Serteser, "Çoğunluğu mermer olan madencilik ürünlerinin ihracatı, 2019'un Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artarak 15 milyon 263 bin dolar oldu. Çoğunluğu yumurta olan su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ihracatında 2018'in Ocak ayına göre yüzde 3,3 yükseliş yaşandı ve ihracatımız 7 milyon 859 bin dolara çıktı. Demir ve demir dışı metallerde ise ihracatımız geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 39,6 artarak 1 milyon 647 bin dolar oldu" diye konuştu.

Afyonkarahisar ihracatta 28'inci sırada

Afyonkarahisar, 2019'un Ocak ayında 29 milyon 146 bin dolarlık ihracatı ile geçen yılın aynı ayına göre iller sıralamasında 2 basamak yükseldi ve 28'inci oldu. İstanbul 5 milyar 511 milyon 831 bin dolar ile birinci sırada, Kocaeli 1 milyar 312 milyon 543 bin dolar ile ikinci sırada ve Bursa 883 milyon 590 bin dolar ihracat ile üçüncü sırada yer aldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA