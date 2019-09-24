2019'un ilk 9 ayında 1 milyon 601 bin 187 ürün denetlendi, 19 bin 849'u güvensiz

24.09.2019 16:07

TİCARET Bakanlığı Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Meral Karaaslan, "2019'un ilk 9 ayında 1 milyon 601 bin 187 ürün denetlendi. Bunun 19 bin 849'unu güvensiz olarak tespit ettik. Tekstil sektörüne neredeyse sıfıra yakın güvensizlik var" dedi.İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) iştiraki EKOTEKS Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri "Sürdürülebilir Bir Dünya için Yeni Yaklaşım" konulu sempozyum düzenledi. Bu yıl 12. kez düzenlenen Dış Ticaret Kompleksi'ndeki sempozyumda ithal ve yerli üretim ürünlerin sağlık açısından yapılan denetim raporları uzmanlar tarafından açıklandı. Raporlarda 66 farklı alanda sağlık açısından denetimi yapılan ürünler ve güvensiz bulunanlar açıklandı.





Sempozyuma TİM Başkanı İsmail Gülle, İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, EKOTEKS Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Özdemir, Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Meral Karaaslan, İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi başkanı Asuman Kılıç Türkeş de katıldı.





1 MİLYON 601 BİN ÜRÜNE DENETİM

Sempozyumda, Ticaret Bakanlığı'nın verilerinden oluşan raporu açıklayan Meral Karaaslan, 2018 yılında 4 milyon 131 bin 400 ürün denetlediklerini belirterek, "Bunun 75 bin 149'u güvensiz olarak tespit edildi. 2019'un ilk 9 ayına geldiğimiz zaman ise 1 milyon 601 bin 187 ürün denetlendi. Bunun 19 bin 849'unu güvensiz olarak tespit ettik. Tekstil sektöründe neredeyse sıfıra yakın güvensizlik var. 2018'de 114 bin üründen sadece 2 bin 114 güvensiz ürün bulunmuş. Kimyasal risk sıfır. Yani kanserojen maddeler, 66 grupta kimyasalı denetliyoruz, aksesuarları denetliyoruz. Kimyasal güvensizlik 2018'de sıfır. Bu 2 bin 114 güvensiz ürün sadece kordon ve bağcıklara ilişkin güvensizlik. Bu yıl yaptığımız denetimlerde ise teksitil ürünlerinde 2 bin 670 üründe güvensizlik bulduk. 40 üründe kimyasal risk var. Kimyasal riskimiz, çocuk ürünlerindeki düğmelerden kaynaklanan kurşun. Kurşun ile ilgili regülasyon yeni olduğu için çok küçük bir miktarda. Onun dışındaki güvensizliklerimiz fiziki anlamda" dedi.





"KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE GÜVENSİZLİK MERDİVEN ALTINDAN KAYNAKLI"

Karaaslan, "Ayakkabıya geldiğimiz zaman, 2019'un ilk 9 ayında biz 7 bin ürün denetlemişiz. 182 ürün bebek ayakkabısındaki kurşundan kaynaklanan risk bulunuyor. Tekstil ve ayakkabıda ithalatta da çok güzel işleyen bir sistemimiz olduğu için biz neredeyse sıfıra yakın bir güvensizliği tespit ediyoruz. Sadece yeni bir regülasyon olduğu için kurşun ile ilgili bir kimyasal risk bulunmuş. Kırtasiye alanında biz 204 bin ürün denetledik. Bunlardan 5 bininde bir güvensizlik bulundu. Burada da yüzde 2.49, gerçekten çok düşük bir rakam. Bu 5 bin 97 üründe, merdiven altında üretilen bir 'slime' ürünüyle ilgili. Güvensizlik merdiven altından kaynaklı" şeklinde konuştu.





AVRUPA ÜLKELERİ DE VAR

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi başkanı Asuman Kılıç Türkeş ise, yurtdışından Türkiye'ye getirilen ürünlere yapılan denetimlerde mevzuata uygun olmayanlar ve bu mevzuat dışı ürünlerin hangi ülkelerden ithal edildiği ile ilgili olarak konuştu. Asuman Kılıç Türkeş, şunları söyledi:





"2019 yılına baktığımızda 230 bin beyanname görüyoruz. Bunlardan risk fonksiyonuna baktığımızda 2019 yılında 11 bin numune kararı çıkmış. Bunların 129 tanesinde mevzuata uyumsuzluk görülmüş. 2009'dan bugüne bakalım. 3 milyon beyannameye bakılmış. Bunların içinde 144 bin numune kararı çıkmış, 1590 dosyada, dosya dediğimiz eşya sayısı değil, 1590 kirli dosya çıkmış. Bu eşyalar bertaraf edilmiş. Mevzuata uygun olmayan, aslında insan sağlığına uygun olmayan kanserojen madde tespit edilmiş. Gelen eşyanın cinsine göre toplamda 2009 yılında bu yana 2 milyon adet, 1 milyon çift ve 233 ton eşya bertaraf edilmiş. Mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış. Bu eşyalar öncelikle ülkeye getirilmeye çalışılmış. Sonrasında denetimlerde yakalanmış ve bertaraf edilmiş. 2019 yılında ülkelere göre dağılıma baktığımız zaman, ilk sırayı Çin Halk Cumhuriyet var, yüzde 33.3 ile. İkinci sırada yüzde 18.6 ile Hindistan. Üçüncü ve dördüncü sıraya baktığımızda Pakistan'ın da önünde İtalya ve İspanya'yı görüyoruz. Sonrasında Pakistan geliyor. Bu ürünler nereden geliyor? Bu ürünler sadece Uzakdoğu'dan gelmiyor. Bu ürünler Avrupa'dan da geliyor." dedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul