2019'un ikinci yarısı faiz indirimlerine sahne oldu

26.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:50

Merkez Bankası tarafından 2019 yılının ikinci yarısından itibaren 1200 baz puan faiz indirimi yapıldı. Hesapkurdu.com verilerine göre faiz indirimlerinin etkisiyle birlikte 2019 yılı kredi başvurularında, ihtiyaç kredisinde yüzde 32, konut kredisinde yüzde 6, taşıt kredisinde ise yüzde 11 artış yaşandı.



Merkez Bankası'nın 2019 yılının ikinci yarısından itibaren aldığı faiz indirimi kararlarıyla finans sektörü için hareketli geçti. 25 Temmuz'da Murat Uysal'ın başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 425 baz puan indirimle faizler yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirildi. Son yılların en büyük faiz indirimi kararından hemen sonra 12 Eylül'de, politika faizi 325 baz puan indirimle yüzde 16,50'ye, 24 Ekim'de ise 250 baz puan indirimle yüzde 14'e düşürüldü. Son olarak Merkez Bankası'nın 12 Aralık'ta açıkladığı kararla birlikte politika faizi 200 baz puan daha düşürülerek yüzde 12 seviyesine çekildi. Merkez Bankası böylece 2019'un ikinci yarısında aldığı kararlarla 6 ayda toplam 1200 baz puan faiz indirimi yapmış oldu. Faiz indirimiyle ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerine yönelen tüketiciler piyasaları olumlu etkiledi.



Online ihtiyaç kredisi başvuruları yüzde 32 arttı



Online karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com'un verilerine göre, 2019 yılında ihtiyaç kredisi başvuruları bir önceki yıla göre yüzde 32 arttı. İhtiyaç kredisine başvuran tüketicilerin geri ödeme vade sürelerinde ise yüzde 25 artış görüldü. En çok başvuruda bulunulan kredi tutarı 20 bin TL olurken en çok tercih edilen vade 60 ay oldu.



2018 yılına kıyasla 2019 yılında konut ve taşıt kredisi başvurularında da artış yaşandı. Konut kredisi başvuruları yüzde 6 artarken vade süreleri ise yüzde 3 uzadı. Konut kredisinde en çok talep edilen tutar 150 bin TL oldu. Taşıt kredisinde ise başvurularda yüzde 11'lik artış yaşandı. Vade süreleri yüzde 17 artarken en çok tercih edilen kredi tutarı 40 bin TL oldu.



"Faiz indirimleri otomotiv ve inşaat sektörünün yüzünü güldürdü"



Merkez Bankası'nın 2019'un ikinci yarısında aldığı faiz indirimi kararlarıyla piyasaların hareketlendiğini, bunun yanı sıra tüketicilerin de ihtiyaçlarını karşılamak için bir fırsat yakaladığını belirten Hesapkurdu.com Kredi Ürün Müdürü Ersin Yaşar, "Temmuz ayındaki faiz indirimi sonrasında tüketiciler konut kredisine yöneldi ve Ağustos 2018'den beri düşük seyreden konut kredisi başvuruları 2019'un son aylarında yüzde 300 arttı. Bu artışla birlikte Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin tüketici nezdindeki somut etkisini görmüş olduk. Diğer faiz indirimleri ve kamu bankalarının başlattığı indirim seferberliğinin etkisiyle konut kredisinde aylık faizler yüzde 3'ten yüzde 1'in altına, taşıt kredilerinde ise ise faiz oranı 0,49'a geriledi." ifadelerini kullandı.



Kredi başvurularında İstanbul zirvede



İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi başvurularının şehirlere göre dağılımı incelendiğinde İstanbul'un toplam başvurular arasındaki yüzde 21,6'lık oranıyla birinci olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 7,6 ile Ankara, yüzde 6,1 ile İzmir, yüzde 4 ile Bursa ve yüzde 3,5 ile Antalya takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA