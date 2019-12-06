2019'un en prestijli spor organizasyonu MXGP Türkiye oldu

06.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:22

Afyonkarahisar'da 7-8 Eylül'de ikincisi düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP of Turkey) organizasyonu, Türkiye'de 2019'un en prestijli spor organizasyonu oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın ülkenin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

Katkının rakamlara yansıdığını vurgulayan Uçar, "Ülkemizin potansiyelini ve organizasyon gücünü 57 televizyon, toplam 186 ülkede 90 dakika ana saatlerde, 105 dakikada gün içi yayın kuşağında haber ve program içeriği olarak yayımladı. Dünya Şampiyonası ile Türkiye'nin tanıtımına yaklaşık 200 milyon avroluk bir tanıtım değeri sağladık. Yurt dışından gelen sporcular, takımlar, teknik ekipler ve seyirciler hem ülkemize hem de Afyonkarahisar şehrine spor turizmi kapsamında gözle görülür ekonomik bir katkı sağladı. 2020 yılında büyük bir katılım ve çok daha büyük bir organizasyonla yine en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

"En iyi padok alanı" ödülü

Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından "Yılın En İyi Padok Alanı" ödülünü alan Afyon Motorsporları Merkezi'ndeki pist, Büyükler, Kadınlar, Gençler Dünya ve Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaparken organizasyonun tanıtım değerinde de bir önceki yıla göre önemli bir artış gerçekleşti.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabından sonra da yurt dışında televizyon programlarında ve yayın içeriklerinde, Afyonkarahisar ve Türkiye'ye dair detaylar paylaşıldı.

Eurosport başta olmak üzere farklı kıtalardaki 9 ana televizyon kanalında cumartesi ve pazar günleri 5 saat olmak üzere toplam 45 saat yarışlar canlı olarak ekrana gelirken, 13 ayrı televizyon kanalında yarışlar toplam 39 saatlik canlı süre aldı. Lequipe, Band Sports, Motosport TV, Nos Hollanda, Fox Sports, Sport TV gibi yayıncıların bulunduğu 22 televizyon kanalı, 1 saatlik özetleri de "prime time" kuşağında yayımladı.

Geçen yıl yaklaşık 145 milyon avroluk tanıtım eş değerine ulaşan MXGP Türkiye, 2019 yılında Eurosport'ta yaklaşık 8 dakikalık haber içeriği olarak yer alırken, iki günlük yarış süresince de 6 saat canlı olarak ekranlarda izleyicilerle buluştu. Eurosport'un gün içi yayın kuşağı ve reklamcılığın altın saati olarak kabul edilen "prime time"de 6 saat boyunca ekranlarda Afyonkarahisar'daki yarışlar yer aldı. Eurosport'un organizasyonun yayımlandığı 7-9 Eylül tarihleri ile bu süreçte yaptığı yayınların reklam değeri yaklaşık 12 milyon avro olarak kayıtlara geçti.

İtalyan Rai Sport, Amerika'nın önde gelen yayın kuruluşu CBS Sports Network, Fox Sports Asya, AXP Afrika, Çin'de Sina Sport, Beinsports MENA, Sport TV Portekiz ve Nos Hollanda gibi önemli yayın organları da organizasyonu iki gün boyunca ortalama 6 saatin üstünde izleyicileriyle buluşturdu. Yayıncılar, Türkiye'nin ve Afyonkarahisar'ın tanıtımının yer aldığı 1 dakikalık tanıtım filmine de haber ve canlı yayınlarında yer verdi. Televizyonların yayın kuşaklarının reklam departmanları ve uluslararası ajanslar aracılığıyla yaptıkları fiyatlandırmalarda organizasyonun en büyük reklam değerine ulaştığı alan Amerika'nın önde gelen yayın kuruluşu CBS Sports Network kanalı oldu. İki gün boyunca 6 saat süresince Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar etabı ekranlarda yer bulurken, tanıtım filmine dair haber içeriğiyle birlikte reklam değeri 20 milyon avroyu aştı.

Fox Sports Latin Amerika ve Fox Sports Asya, organizasyon içeriklerine yer verdikleri sürelerle yaklaşık 30 milyon avroluk reklam değeriyle Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlarken, Eurosport Avrupa'da, Beinsports Orta Doğu ve Afrika'da, Sina Sport ise Çin'de Türkiye tanıtımının vitrini kanallar oldu.

Dünyanın saygın medya kuruluşlarında yer bulan MXGP Türkiye, takvimde bir sonraki yarışın Çin'de düzenlenmesi dolayısıyla Çin'de 2 hafta boyunca gündemde yer aldı. Organizasyona dair haberler "Türkiye, Çin'deki organizatörü zora soktu. Kalite organizasyonun en üst seviyesindeydi." şeklinde yorumlarla Çin medyasında yer buldu. Çin'deki yayıncı Sina Sport da organizasyona canlı, tekrar ve haber yayınlarıyla 8 saat boyunca süre ayırdı.

MXGP Türkiye'nin uluslararası televizyon ağı canlı yayın saatleri ve haber yayın saatleri reklam değeri değerlendirmesiyle Türkiye'ye sağladığı tanıtım rakamı 198 milyon 263 bin avro oldu.

-Afyonkarahisar'a 30 milyon dolarlık ihracat artışı

Dünya genelinde tanıtım çalışmalarına 2017 yılı sonunda başlanan Dünya Motokros Şampiyonası, bölgeye spor turizmi katkısı sağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Afyonkarahisar'da 2017 yılında 2 milyon 155 bin 420 olan toplam konaklama geceleme sayısı, 34 bin 338 artışla 2018 yılında 2 milyon 189 bin 758 kişi olarak gerçekleşti. Bu rakam 2016 yılında 2 milyon 87 bin 67, 2015 yılında ise 1 milyon 964 bin 835 olarak kayıtlara geçti.

2017 yılında gerçekleşen 29 bin 800 yabancı geceleme sayısı, 48 bin 675'e yükselerek 18 bin 875 kişilik büyük bir artış gösterdi. Turizm işletme belgeli ve belediye belgeli konaklama tesislerinden alınan verilere göre, 2019 sonunda rakamın en az 50 bin geceleme sayısı artışla verilere olumlu yansıması bekleniyor.

Organizasyon kapsamında Afyonkarahisar'ın ticari ürünlerinin tanıtımlarına da yer verilen reklam faaliyetlerinin bölge ticaretine de katkı sağladığı öngörülüyor. TÜİK verilerine göre, 2017 ile 2018 arasında Afyonkarahisar'daki toplam ihracat 23 milyon 129 bin dolar artış gösterirken, 2019 yılında 30 milyon doların üzerinde bir artışla 360 milyon doları aşması bekleniyor.

Kaynak: AA