2019'un en kötü şifreleri değişmedi; güvenli şifre nasıl oluşturulur?

31.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:05

İnternet güvenliği için uygulamalar geliştiren SplashData şirketine göre 2019 yılında dünyada en çok kullanılan şifre yine 123456 oldu.



Kişisel hesapların güvenliği için önemli olan bu konuda insanlar en basit şifreleri seçerek korsanlara adeta davetiye çıkarıyor. Euronews.com'da Görüntüle