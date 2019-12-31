2019'un en kötü şifreleri değişmedi; güvenli şifre nasıl oluşturulur?
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2019'un en kötü şifreleri değişmedi; güvenli şifre nasıl oluşturulur?

İnternet güvenliği için uygulamalar geliştiren SplashData şirketine göre 2019 yılında dünyada en çok kullanılan şifre yine 123456 oldu.Ancak hesaplarımızın güvenliği için oldukça önemli olan bu konuda insanlar en basit şifreleri seçerek korsanlara adeta davetiye çıkarıyor

31.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:05
2019'un en kötü şifreleri değişmedi; güvenli şifre nasıl oluşturulur?

İnternet güvenliği için uygulamalar geliştiren SplashData şirketine göre 2019 yılında dünyada en çok kullanılan şifre yine 123456 oldu.


Kişisel hesapların güvenliği için önemli olan bu konuda insanlar en basit şifreleri seçerek korsanlara adeta davetiye çıkarıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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