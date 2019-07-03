2019'un En Büyük Teknoloji Fiyaskosu: Katlanabilir Telefonlar (Biz Demiştik)

Huawei Mate X, isimsiz Xiaomi katlanabilir telefon ve elbette skandallara doymayan Samsung Galaxy Fold…

Geçtiğimiz yılın sonunda, büyük heyecan yaratan katlanabilir telefonlar hakkında sizleri daha o zaman uyarmıştık. Piyasaya sürülen ilk katlanabilir telefonları neden satın almamanız gerektiğini açıklamıştık. Son aylarda yaşananlar, bizi neredeyse bütün öngörülerimizde haklı çıkardı.

Samsung, sırf bu yarışı kazanmak için kendi itibarını zedeledi:

Esnek ekran panelleri sınırlı sayıda üretilebilen, ancak yaygınlaştırılamayan teknolojiler içeriyor. OLED ve AMOLED gibi renk yoğunluğu ve çözünürlük açısından daha verimli ekran panellerinin yerini plastik korumalı esnek panellere bırakması için daha çok zaman gerekiyor. Ancak bunun nedeni alışkanlıklarımız değil, tamamen acele etmek.

20 Şubat 2019'da tanıtılıp, 16 Nisan'da ön siparişe açılan Samsung Galaxy Fold, 26 Nisan'da raflardaki yerini olacaktı. Nitekim teknoloji editörlerine test için gönderilen cihazlarda ciddi sorunlar ortaya çıktı. Cihazın katlanabilir ekranında yer alan plastik film çıkarılınca, ekranı kullanım dışı kalıyordu. Üstelik bu film, sıradan bir ekran koruyucu gibi duruyor, son derece kolay bir şekilde panelden ayrılıyordu.

Samsung, planladığı 26 Nisan satış tarihini erteledi. Temmuz ayına gelmemize rağmen hâlâ ikinci bir tarih açıklanmış durumda değil. Samsung, açık bir bir şekilde bu işin öncüsü olmak isterken, itibar kumarını kaybetti.

Rekabetin Çinli safı Huawei, Samsung'un hemen ardından Mate X modeli ile sahneye çıktı. Cihaz, katlandığında önde ve arkada iki ekran olarak kalan tek dış panele sahipti. ABD'nin Çin'e uyguladığı ticari yaptırımından dolayı Google'dan tekme yiyen şirket, belli ki katlanabilir telefon planlarına odaklanamadı. Zira Mate X'in 2019'un ikinci yarısı satışa sunulacağı söylenmesine rağmen ortada daha bir tarih bile yok.

Xiaomi ise bu rekabetin en ilginç tarafı. Zira bir değil iki kez katlanabilen ekrana sahip bir konsept ile 2018'de karşımıza çıkan firma, 2019'un ikinci yarısını hedef göstermişti. Huawei kadar net bir açıklama yapılmamış olsa da Xiaomi de uzun süredir katlanabilir telefonlar konusunda sessiz. Hatta mi 9'un Türkiye lansmanı sırasında Xiaomi Ürün Müdürü Donovan Sung ile birebir görüşme yapmış, yine de cevap almamıştık.

Katlanabilir telefon fiyaskosunun ardındaki asıl neden: Yüksek fiyatlar

Samsung Galaxy Fold, 1980 dolar; Huawei Mate X, 2890 dolar seviyelerinde etiketlerle tanıtıldılar. Yani güncel TL kuruna göre vergisiz Galaxy Fold, 11 bin TL; Huawei Mate X ise 16 bin TL etketindeydi. Vergilerle birlikte bir telefona 15 - 20 bin TL arasında bir ücret ödemek kim ister ki? Bu durum dolar ya da euro bazında ödeme yapan tüketiciler için de böyle. Samsung ve Huawei, katlanabilir telefon işine satış başarısı motivasyonuyla girmedi. Asıl rekabet itibar kazanmak üzerineydi. Tüketiciler de zaten fiyatları görünce korkmuş durumdaydı.

Sonuç: Daha 6 ay var ama...

2019'un ikinci yarısına giriş yaptık ve artık üreticilerin bu fiyaskoya dair tüketicileri bilgilendirmeleri gerekiyor. Beklenti oluşturmak ve bunu karşılayamamak, itibar rekabetindeki en korkutucu etmenlerden. Belki de sırf bu yüzden Huawei ve Xiaomi, Samsung gibi darbe yemek istemediklerinden sessizliklerini korumaya devam ediyorlar.

Peki siz katlanabilir telefonlar hakkında neler düşünüyorsunuz? 2019 içerisinde amiral gemilere kafa tutabilecek bir katlanabilir telefon görecek miyiz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.