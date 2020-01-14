2019'un en acı bilançosu...Yollarda 2 bin 524 kişi hayatını kaybetti

14.01.2020 09:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:25

2019 yılında Türkiye genelinde meydana gelen 418 bin 488 trafik kazasında 2 bin 524 kişi hayatını kaybederken, 285 bin 638 kişi yaralandı. Bir yıl boyunca kural tanımayan sürücülere 5,6 milyar lira ceza kesildi. Bursa'daki kazalarda da 68 kişi hayatını kaybetti.

Yapılan tüm ikaz ve denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler, ocak söndürmeye devam ediyor. 2019 yılında Türkiye genelinde meydana gelen 418 bin 488 trafik kazasında 285 bin 638 kişi yaralanırken 2 bin 524 kişi hayatını kaybetti. Bursa'da geçen yılki kazalarda 68 kişi ölürken, 9 bin 907 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2019 yılına dair kaza bilançosunu paylaştı.

2019'un son ayı olan Aralık boyunca ülke genelinde meydana gelen 33 bin 621 kaza meydana geldi. 19 bin 746 kişi yaralanırken 182 kişi hayatını kaybetti. 2019 yılı boyunca vuku bulan 418 bin 488 trafik kazasında 285 bin 638 kişi yaralanırken 2 bin 524 kişi hayatını kaybetti. Kazalardan 179 bin 751 sürücü kurusu sebep olurken, 18 bin 40 kazaya yaya, 4 bin 149 kazaya araç, bin 43 kazaya yol, 2 bin 571 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu. Yıl boyunca meydana gelen kazalardan 4 bin 655'i kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren 4 bin 691 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 2 bin 334 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hızla araç kullanan bin 847 sürücü de kazalara davetiye çıkardı.

Bursa'da 68 kişi öldü

Resmi verilere göre; geçen sene Ankara'da 110, Bursa'da 68, İstanbul'da 128 ve İzmir'de 129 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 6 bin 387 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da 9 bin 907 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığı belirtildi.

KURAL TANIMAZLARA 5,6 MİLYAR LİRA CEZA

2019'da ülke genelinde 16 milyon 844 bin 43 sürücü ve yayaya 5 milyar 654 milyon 716 bin 259 lira ceza kesildi. Cezalardan 3 milyar 810 milyon 253 bin 920 liralık bölümü kural ihlali yapan araçların plakasına yazıldı. Geçen sene alkol alıp direksiyona geçen 181 bin 706 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 1 milyon 412 bin 586 araç ise trafikten men edildi. Bu arada, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, verilerde sadece kaza yerinde hayatını kaybedenlerin esas alındığını hatırlattı. Dernekten yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralılardan da hayatını kaybedenlerle birlikte bilançonun arttığına dikkat çekildi.

(İHA)

Kaynak: İHA