2019'un 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

2019 yılı birinci dönem 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Aykut Pekmez başkanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 2019 yılı faaliyet programında yer alan yatırımlar değerlendirildi. Ulaştırma, eğitim, sağlık, tarım, kültür ve turizm ile devam eden sulama projelerinin son durumu hakkında yatırımcı Bölge Müdürleri ve kurum amirleri slayt eşliğinde bilgi sunumu yaptı.

Vali Aykut Pekmez Başkanlığında gerçekleşen toplantıya AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Aydın, Vali Yardımcıları Adem Kaya, Bedir Deveci, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İlçe Kaymakamları, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri, ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile STK Temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Aykut Pekmez, 2019 yılı yatırım programlarında, merkezi idare ve yerel yönetim kuruluşlarınca 28, kamu kurum ve kuruluşlarınca da 243 projenin uygulandığını belirterek, "Bu projelerin toplam tutarı yaklaşık 5 milyar Lira'dır. 2019 yılı programı 906,2 milyon Lira olup, şimdiye kadar 219,5 milyon Lira harcama yapılmış ve yüzde 24,2'lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Vali Aykut Pekmez Başkanlığındaki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması ve devam eden yatırımlarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA