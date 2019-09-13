13.09.2019 22:50

"WBF-2019 Türkiye Ulusal Tavla Turu"nun altıncı etabı, "WBF-Türkiye 14. Bodrum Açık Tavla Şampiyonası" başladı.

Dünya Tavla Federasyonu (WBF) tarafından Bodrum'daki bir otelde düzenlenen organizasyona, yerli ve yabancı 100'ün üzerinde oyuncu katılıyor.

Bodrum'daki tavla mücadelesi, "ana aktivite", "geleneksel", "danışman çiftler", "havuz", "ekstra kazanç", "kadınlar özel", "jackpot", "1-puan" ve "elit kulüp özel" kategorilerinde yapılıyor.

Turnuva direktörü WBF Türkiye Temsilcisi Arda Fındıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "WBF-Türkiye 2019 Ulusal Tavla Turu"nun 6'ncı etabının Bodrum'da yapıldığını söyledi.

Fındıkoğlu, 9 etaptan oluşan turda, Bodrum'daki şampiyonaya Rusya, Almanya, Fransa ve Lübnan'dan da katılımın olduğunu, toplam oyuncu sayısının 140'ı bulacağını düşündüklerini dile getirdi.

"Geleneksel" kategorisinin, Bodrum'da 30 Mayıs 2015'te yaşamını yitiren ünlü karikatürist Bedri Koraman anısına oynandığına dikkati çeken Fındıkoğu "Rahmetli Bedri Bey bizim için çok kıymetli bir ustaydı. Kişiliğinden öte tavla oyunculuğu da çok ileriydi. Bizim Türkiye'de ilerlememizde de çok katkısı olmuştur. Her yıl bu turnuvada onun sevdiği 'geleneksel' kategorimizi, onun ismine oynatıyoruz, ismini burada yaşatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Turnuva, 15 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA