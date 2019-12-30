2019: Türk-Amerikan İlişkilerinin Zor Yılı
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2019: Türk-Amerikan İlişkilerinin Zor Yılı

YPG meselesinden Gülen'in iade talebine, S-400 ve F-35 krizlerinden Kongre'deki yaptırım paketlerine, Türkiye'deki tutuklu Amerikalılar'dan Barış Pınarı Harekatı'na kadar çok sayıda konu ilişkilerde ciddi anlamda çatlaklar yarattı.

30.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:47

meselesinden Gülen'in iade talebine, S-400 ve F-35 krizlerinden Kongre'deki yaptırım paketlerine, 'deki tutuklu Amerikalılar'dan Barış Pınarı Harekatı'na kadar çok sayıda konu ilişkilerde ciddi anlamda çatlaklar yarattı



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: 2019: Türk-Amerikan İlişkilerinin Zor Yılı
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