: 2019: Türk-Amerikan İlişkilerinin Zor Yılı

30.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:47

YPG meselesinden Gülen'in iade talebine, S-400 ve F-35 krizlerinden Kongre'deki yaptırım paketlerine, Türkiye'deki tutuklu Amerikalılar'dan Barış Pınarı Harekatı'na kadar çok sayıda konu ilişkilerde ciddi anlamda çatlaklar yarattı

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