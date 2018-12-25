“2019 toparlanma yılı olsun”

Döviz kurundaki istikrarsızlık, enflasyon ve işsizlik oranındaki artış, büyüme oranının düşmesi gibi ekonomide birçok olumsuzluğun yaşandığı 2018 yılı geride bırakılırken, İzmir iş dünyası, 2019 yılının toparlanma yılı olmasını bekliyor.

“2019 toparlanma yılı olsun”

Döviz kurundaki istikrarsızlık, enflasyon ve işsizlik oranındaki artış, büyüme oranının düşmesi gibi ekonomide birçok olumsuzluğun yaşandığı 2018 yılı geride bırakılırken, İzmir iş dünyası, 2019 yılının toparlanma yılı olmasını bekliyor.

Kaynak: Dunya.com

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