2019 Taşınma Fiyat Endeksi Raporu: Yeni bir şehre taşınmanın bedeli ne kadar?

Temmuz ayında yayınlanan 2019 Taşınma Fiyat Endeksi Raporu, yeni bir şehre taşınmayı düşünenler için detaylı fiyat verileri sunuyor.

Rapora göre, taşınmak isteyenlerin en çok masraf yapmayı göze alması gereken şehir Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan San Francisco. 85 şehirle ilgili verilerin paylaşıldığı çalışmaya göre taşınma maliyetinin en düşük olduğu kent Hindistan'da bulunan Yeni Delhi. İstanbul ise pahalılık sıralamasına göre 85 şehir arasında 84. sırada yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle