2019 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman hangi kanalda, saat kaçta? Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı izle

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2019 yılında; Küçük Orta Küçük Boy, Tozkoparan Boy, Teşvik 2 Boy, Minik 1 ve Minik 2 Boy, Deste Büyük Boy, Deste Orta Boy, Deste Küçük Boy, Ayak Boy kategorilerinde saat 09.30'da ikinci gününe başladı. Uluslararası boyutta takip edilen Kırkpınar Güreşleri 2019 finalleri ne zaman? Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı izle…

TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Edirne Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda düzenlenen 658.si düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 5 Temmuz'da alt boylardaki pehlivanların kol bağlamasıyla başladı. Bugün itibariyle 2. gününe giren Kırkpınar Güreşleri, 12:30'da DMAX'ta yayınlanacak.

TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ FİNALİ

Dünya çapında merakla takip edilen Kırkpınar Güreşleri 2019 yılında da yoğun ilgiyle karşılandı. Üç gün sürecek müsabakaların finali ise 7 Temmuz Pazar günü yapılacak başpehlivanlık güreşiyle tamamlanacak. Karşılaşma DMAX kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ CANLI İZLE

2019 KIRKPINAR GÜREŞLERİNE HANGİ SINIFTA KAÇ PEHLİVAN KATILDI?

Yağlanarak er meydanına çıkan yiğitler, peşrev çekerek güreşti. Bugün saat 12.00'de 53 başpehlivan, ilk kura çekimlerini yaparak, altın kemer için meydanda olacak. Normal pehlivan kayıt süresinde 52 başpehlivan kayıt yaptırdı. Milli güreşçi Cenk İldem'in de kaydıyla birlikte bu sayı 53'e yükseldi. Başpehlivanlık güreşlerinin ilk üç turu bugün itibariyle gerçekleştirilecek. 3 gün boyunca 2 bin 380 pehlivan, rakibinin sırtını yere getirmek için mücadele verecek.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 2019 Yağlı Güreşlerinde; 1 boyda 145, minik 2 boyda 155, teşvik 1 boyda 170, teşvik 2 boyda 199, tozkoparan boyda 211, ayak boyunda 199, deste küçük boyda 216, deste orta boyda 167, deste büyük boyda 119, küçük orta küçük boyda 373, küçük orta büyük boyda 148, büyük orta boyda 136, başaltında 90, baş boyunda ise 53 güreşçi mücadele edecek.