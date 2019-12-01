2019 Takımlar Bowling Şampiyonası, Ankara'da yapıldı
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen 2019 Takımlar Bowling Şampiyonası, Ankara'da yapıldı.
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen 2019 Takımlar Bowling Şampiyonası, Ankara'da yapıldı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 6 kadın, 13 erkek takımın yarıştığı turnuvada dereceye giren takımlar şöyle:
Erkekler:
1. Ankara Bowling Kulübü
2. İzmir Bowling Kulübü
3. Rumeli Bowling Spor Kulübü
3. Gençlerbirliği
Kadınlar:
1. Ankara Bowling Kulübü
2. İstanbul Bowling Spor Kulübü
3. Rumeli Bowling Spor Kulübü
3. Gençlerbirliği
Erkekler Masterlar:
1. Fırat Coşkun
2. Mithat Şiveliol
3. Taygun Erkeskin
3. Gediz Ege
Kadın Masterlar:
1. Gökçe Çınar
2. Esra Ayış
3. Naile Sancar
3. Duygu Gürkan
Erkek Üçlü Takımlar:
1. Burak Natal-Mehmet Çelik-Taygun Erkeskin
2. İrfan Yılmaz-Mithat Şiveliol-Sadık Tüfekçi
3. Cevat Bayram-Fırat Coşkun-Metin Er
3. Oğuz Yılmaz-Aydoğan Doğan-Tuğrul Gündoğan
Kadın Üçlü Takımlar:
1. Ayşe Elif Eser-Nurşen Telli-Emine Orhan
2. Gökçe Çınar-Gül Dilek Yılmaz-Güliz Karahoda
3. Esra Ayış-Naile Sancar-Pırıl Aşar
3. Duygu Gürkan-Gülhan Aksular-Öykü Danışık
Erkek Çift Takımlar:
1. Cevat Bayram-Fırat Coşkun
2. Aydoğan Doğan-Oğuz Yılmaz
3. Gediz Ege-Tolga Şişmanoğullar
3. Berk Parlak-Mithat Şiveliol
Kadın Çift Takımlar:
1. Nurşen Telli-Öykü Danışık
2. Duygu Gürkan-Gülhan Aksular
3. Naile Sancar-Pırıl Aşar
3. Gökçe Çınar-Gül Dilek Yılmaz
Kadınlar En Yüksek Skor:
Gülhan Aksular
Erkekler En Yüksek Skor:
Tolga Şişmanoğullar