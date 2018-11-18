ALMANYA'nın Essen şehrinde Türk Acenteler Birliğinin (Coop TRR) öncülüğünde düzenlenen 'Turizm Kongresi'ne, seyhat acentaları, Almanya'daki tur operatörleri, Türkiye'nin önemli otellerinden bazıları ve turizm sektöründe faliyet gösteren firmalar katıldı. Kongrede, Türk seyahat acentalarının pazardaki payı, sorunları, ihtiyaçları gibi konular ele alınırken, oteller, acenteler, tur operatörleri kendilerini tanıtma fırsatı buldu. COOP TRR Genel Müdürü Cumhur Sever, kongrede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Üçüncü yılımızda tekrar birlikteyiz. Çatımız altındaki acenteler arasında hızlı ve etkili bir iletişim ağı kurarken onlara iş birliği fırsatları yaratmayı da hedefledik. Aldığımız olumlu tepkiler bizi buralara getirdi. Birçok tur operatörü ile anlaşmamızı imzaladık. Toplam acente sayımız 864'e ulaştı. Amacımız Avrupa'da ne kadar Türk acentesi varsa hepsine bir kanaldan ulaşmak istiyoruz."

Burhan Sili, Cumhur Sefer, Müşavir Hüseyin Gazi Coşan (soladan sağa)

'ÜRÜNLERİMİZ ÇEŞİTLİ VE KALİTELİ'

Kültür ve Turizm Bakanlığı Berlin Tanıtma Müşaviri Hüseyin Gazi Coşan ise Türk acentelerin tek çatı altında olmasını önemsediğini belirterek şöye konuştu: "Türkiye rezervasyonlarının yüzde 30-40'nı Türk acenteler yapıyor. Bu doğrultudaki çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz. Avrupa'daki yatırımcılarımız ve sektörümüz çok başarılı. Beklentiler 50 milyon, ama turizmci kimliğimle 2023 yılında bu sayıyı aşacağımıza ve 65-70 milyona ulaşacağımıza inanıyorum. Potansiyelimiz çok başarılı, ürünlerimiz çok çeşitli ve kaliteli. Yeni rekorlar kıracağız inşallah. Turizm barış projesidir. Ben kendimi Almanya'da evimde hissediyorum. Almanlar kendilerini Türkiye'de kendi evlerinde hissetmeli. Turizmde birinci pazarımız Almanya. 2019'da Rusya'dan turist sayısını geçeceğimize inanıyorum. 2019 rekor yılımız olacak."