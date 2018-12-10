2019, perakende ve turizm yılı olacak!
Yatırımcıya soğuk terler döktüren 2018'de piyasalarda yaşananlar ve ekonomiden gelen olumsuz sinyaller 2019 hakkında olumlu ipuçları vermiyor açıkçası. Ancak büyüyen orta sınıfın verdiği destekle altyapı, perakende, turizm ve seyahat 2019'un iyi performans gösteren sektörleri olacak.
Yatırımcıya soğuk terler döktüren 2018'de piyasalarda yaşananlar ve ekonomiden gelen olumsuz sinyaller 2019 hakkında olumlu ipuçları vermiyor açıkçası. Ancak büyüyen orta sınıfın verdiği destekle altyapı, perakende, turizm ve seyahat 2019'un iyi performans gösteren sektörleri olacak.
Kaynak: Dunya.com