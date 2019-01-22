2019 Oscar Ödülleri: Roma ve The Favourite 10 Dalda Aday Gösterildi

2019 Akademi Ödülleri (Oscar) için aday olan filmler açıklandı. Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron'un yönettiği Netflix yapımı Roma ve The Favourite adlı filmler 10 dalda ödüle aday gösterildi.

A Star Is Born ve Vice filmleri 8, Black Panther da 7 dalda Oscar'a aday.

Black Panther En İyi Film dalında aday gösterilen ilk süper kahraman filmi.

Roma ise Oscar'a aday gösterilen ilk Netflix yapımı film oldu.

91. Akademi Ödülleri için bu sene kadın yönetmenler arasından aday gösterilen olmadı.

Oscarlar 24 Şubat'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Adaylar şöyle: Dal sayısına göre aday gösterilen filmler: En İyi Film En İyi Yönetmen En İyi Kadın Oyuncu En İyi Erkek Oyuncu En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu

En İyi Yabancı Film