TBMM Genel Kurulunda 2019 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmeleri devam ediyor. Genel kurulda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın sohbeti dikkat çekti.

2019 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2017 Kesin Hesap Kanun Tasarısı görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda devam ediyor. Genel kurulda HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, MHP sıralarına yönelerek MHP lideri Bahçeli ile kısa süre ayaküstü sohbet etti. - ANKARA