2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri

TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı: "Siz de görmüşsünüzdür Amerika'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi. Bu ülkedeki insanların onlardan bir eksiği yok, biz yapabiliriz. Osmanlı'ya duyduğumuz hayranlık kuru bir hayranlık değil. Onların yapabildiğini, edebildiğini görmekten gelen bir inançtır, o inançla biz geleceğe bakıyoruz, öyle ilerleyeceğiz inşallah"

ANKARA AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale milletvekili Bülent Turan, AK Parti'nin iktidara geldiği yıl Türkiye'nin bütçesinin 98 milyar olduğunu hatıryatarak, "98 milyara aldığımız bütçeyi bugün 960 milyara çıkarmışız. Bunun yanında, sadece sağlık bütçemiz 96 milyar arkadaşlar, sadece sağlık bütçemiz. Bunun yanında, eğitim bütçemiz 361 milyar. Bakın değerli arkadaşlar, sürekli bize faiz ithamında bulunuldu, 'Faizciler, rantçılar' dendi. Arkadaşlar, AK Parti iktidara geldiğinde -bu rakam önemli- Türkiye'de vergilerden toplanan paranın yüzde 86'sı faize giderdi, 86, bugün yüzde 12'si gidiyor ya, bunu söylemeyelim mi, bundan daha büyük mutluluk olabilir mi? Sürekli bize 'Borç var' dediler, 'Borcu artırdı' dediler. Kamu borç stokunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranını yüzde 72'yle aldık, bugün bu oran yüzde 29, Avrupa'da yüzde 81 oranlarında" diye konuştu.

Turan, FETÖ eleştirilerine yönelik olarak, "Eğer illa fotoğraf açacaksak, illa fotoğraf söyleyeceksek daha AK PARTİ tarihte yokken CHP'nin Genel Sekreteri Kasım Gülek, Gülen'le beraber, FETÖ lideriyle beraber dünya kadar toplantı yaptı. Aynı şekilde Fatih Üniversitesinin arsasını Kasım Gülek'in eşi bağışladı. Mesele sen-ben kavgası değil, şunu yapacağız arkadaşlar, bundan keyif almıyor, Kasım Gülek FETÖ'cüdür demiyorum ama şunu söylüyorum: Her gün çıkıp arkadaşlarımızın fotoğrafını gösterdiniz, bu doğru bir şey değil. Biz bu adamların ne olduğunu öğrenince, ne yaptığını öğrenince başından sonuna tüm grup ayağa kalktık ve mücadele ettik ama yalnız kaldık. Bakınız, şimdi soruyorum, elli yıldan beri bu ülkede FETÖ var, FETÖ'nün yanında CHP var, o zaman ki Çiller'in fotoğrafı var, Demirel'in var, Özal'ın var. FETÖ'nün en sevmediği adam, bir Erbakan, iki Erdoğan. Bunu biliyoruz yahu, bunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Grup Başkanı ve AK Parti Ankara milletvekili Naci Bostancı, asgari ücret konusunda, "Bazı rakamlardan bahsedeyim ben de bu bütçeye ilişkin, birçok rakam söylendi. Mesela şu asgari ücret meselesi, sık sık çay, simit, çeşitli rakamlar. On altı yılda asgari ücret 184 liradan bin 603 liraya çıkmış, dolar olarak da bugünün paritesine göre 161 dolardan 300 doların biraz üzerine çıkmış. Sonuçta asgari ücret daha yukarıdaymış da biz aşağıya indirmemişiz, alttaymış yukarıya çıkartmışız. Siz, biz, hepimiz istemez miyiz asgari ücret bu ülkede bin dolar olsun, 2 bin dolar olsun, isteriz ama aynı zamanda bunun imkanlara ilişkin bir iş olduğunu, bir mesele olduğunu bilmez miyiz, hepimiz biliriz" diye konuştu.

Bostancı, şunları kaydetti:

" Son on yılda kadın istihdamını yaklaşık 3,4 milyon artırmışız, daha çok kadın çalışma hayatına girmiş. Bu ne demektir? Kadın kamusal hayata giriyor demektir, modernleşen Türkiye'nin profilinde yeni bir kadın var demektir. Hani kadın üzerine birçok konuşma yapılıyor ya, teorik lafların ötesinde somut gerçekliği dönüştüren bir AK Parti var, söylediğim bu. Engelli memur sayısı on altı yılda 5 bin 777'den 53 bin 964'e yükselmiş, 53.964, evet, 10 kat artmış. Bu iktidar engellilere çok destek verdi. AR-GE harcamaları keşke daha yukarıda olsa, çok önemli, katılıyorum, burada muhalefet çok da vurgu yaptı. Ama biz de 0,51'den 0,94'e çıkarmışız; iyi değil mi, başarı değil mi? Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde on beş yılda 84'ten 43'e yükselmişiz. Patent, marka ve tasarımların ticarileştirilmesine yönelik çalışmalar neticesinde bakın, on altı yılda yerli patent başvuru sayısı 21 kat, yerli patent tescil 27 kat, marka başvuruları 3,5 kat artmış, başarı değil mi? Bunun arkasında bir toplumsal örgütlenme, bunun arkasında bir toplumsal gelişmişlik yok mu arkadaşlar, bunun bir faili yok mu? Hepimizin el birliği var ama siyasetin de burada haklı bir yeri yok mu?"

Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğunda -23 Eylül- Türkiye'nin partisi olduğunu belirten Bostancı, "Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da öyleydi, Serbest Fırka da öyleydi. Daha sonra çok partili hayatla birlikte Demokrat Parti de öyleydi, hepsi bizim. Cumhuriyeti bütün hikayesiyle birlikte görmek önemli. Tanpınar 1928'in Ankara'sını anlatır. O zamandan bu yana Türkiye kesinlikle çok değişti ama emin olun, dönüp cumhuriyetin bu 95 yılına bakarken gözleri yaşaranların, yaşanan o gelişmeyi görenlerin şu 16 yıl içinde yapılanlara ilişkin de kalplerinde bir çarpıntı olmalı, ahlak ve vicdan bunu gerektirir. Bizim iddiamız, kıymetli arkadaşlar Osmanlı'ya tabii ki büyük saygı duyuyoruz, tabii ki Osmanlı İmparatorluğu muhteşem bir imparatorluk ama bizim iddiamız Türkiye Cumhuriyeti'ni Osmanlı'dan daha muhteşem yapmaktır. Evet, iddiamız bu. Sizin de iddianız olsun arkadaşlar. Bu ülke hepsine layık. Siz de görmüşsünüzdür Amerika'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi. Bu ülkedeki insanların onlardan bir eksiği yok, biz yapabiliriz. Osmanlı'ya duyduğumuz hayranlık kuru bir hayranlık değil. Onların yapabildiğini, edebildiğini görmekten gelen bir inançtır, o inançla biz geleceğe bakıyoruz, öyle ilerleyeceğiz inşallah" dedi.

Kaynak: İHA