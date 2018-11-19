2019 Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Geliştirme Fonu ile ilgili, "İki bölümden oluşuyor, tanıtım ve yatırım ofisi. 11 kişilik yönetim kurulundan oluşuyor. 3 tanesi bakan, bakan yardımcısı ve tanıtım genel müdürü, diğer yönetim kurulu üyeleri özel sektörden, sektör temsilcilerinden ön görüyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerine katıldı. Ersoy, nitelikli turist için iki çalışma yaptıklarını belirterek, insan kaynaklarının ve ulaşımın önemine dikkat çekti. Ersoy, turizmde kalıcı çözüm getirmek istediklerini belirterek, "Yılbaşına kadar yetiştirmeye çalışıyoruz, Meclis'e göndereceğimiz bir çalışma olacak. Sizlere göndermek istiyoruz. Turizm Geliştirme Fonu adı altında. İki bölümden oluşuyor, tanıtım ve yatırım ofisi. 11 kişilik Yönetim Kurulu'ndan oluşuyor. 3 tanesi Bakan, Bakan Yardımcısı ve Tanıtım Genel Müdürü, diğer Yönetim Kurulu üyeleri özel sektörden, sektör temsilcilerinden ön görüyoruz. Türkiye'yi yedi bölgeye bölüyoruz. İstanbul, Dalaman, Antalya, Nevşehir, Trabzon, Van ve Diyarbakır" dedi.

Müze kartlarına yönelik olarak Ersoy, "Çok müzeye meraklı bir insansanız, Müze Kart almanızı istiyoruz. Mayıs ayına kadar da tüm Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler bu kart kapsamına girecek. Bunlar da tamamlandıktan sonra tamamında geçerli olacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA