2019 Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, katma değerli ürünler yetiştirmenin önemine değinerek, "Biz biraz daha katma değerli ürünlere yönelirsek, özellikle küçük ölçekli yerlerde aile işletmeleri yerinde tutabiliriz" dedi.

Bakan Pakdemirli, 2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevap verdi. Pakdemirli, milletvekillerine sitem ederek konuşmasına başladı. Pakdemirli, "Lütfen rakamlarla oynamayalım. Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birincidir. Türkiye ne tozpembedir ne de çok kötü tarım ülkesidir. Gelişime açık yönleri vardır. Türkiye'de başarı vardır. Hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Benim sizlere çok ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, yakın zamanda çok önemli 'Milli Birlik' adlı bir proje açıklayacaklarını kaydederek, "Çok önemli bir proje. Tahmin ediyorum bir aydan kısa süre içinde en fazla yeni yıla kadar bunları açıklıyor ve Türkiye'nin teşhisleriyle beraber tedavi yöntemlerini ülkemizin hizmetine sunuyor olacağız" şeklinde konuştu.

Katma değerli ürünler yetiştirmenin önemine değinen Pakdemirli, "Biz biraz daha katma değerli ürünlere yönelirsek, özellikle küçük ölçekli yerlerde aile işletmeleri yerinde tutabiliriz" dedi.

Pakdemirli, Afrin'den zeytin ithalatına ilişkin soru üzerine, "Hükümet olarak PKK'nın eline gelir geçsin istemiyoruz. Afrin'de gelirlerin bize geçmesini istiyoruz. Hakimiyetimiz olan bölgeden Tarım Kredi Kooperatifleri'ne 5 bin tonluk bir görev yazıldı. Şu ana kadar giren 600 ton ürün var. 200 bin tonluk zeytin yağı rekoltesinde bunları konuşuyor olmamız çok ayıp, komik" ifadelerini kullandı.

Tohum ile ilgili soruya Pakdemirli, "Eğer sertifikasız tohum dikersen, benden destek alamazsın. Sertifikalı tohuma destek veriyoruz, sertifikasız tohuma destek vermiyoruz. Ata tohumlarının sertfikalılaştırma konusunda çalışılıyor. Herhangi bir dikimle ilgili yasağımız yok. Eğer biz gıda arz güvenliği koruyacaksak, bizim kontrolümüzden geçmiş bir şeyin dikilmesi fayda var" cevabını verdi.

Su Kanunu'nu en kısa sürede Meclise göndereceklerini belirten Bakan Pakdemirli, Avrupa Birliği müktesebatını hedef aldıklarını bildirdi. Sudan tarımla ilgili soruya Pakdemirli, "Henüz arazilerin tahsisi aşamasındayız. Arazilerimizin koordinatları henüz aldık. Cebimizden para çıkmadan yerli insanların tarım yapmasını isteyeceğiz. Bu iş bir sigortadır. Sulak olamayan yerlerde susam, sulak olan yerlerde pamuktan tutun her şey yetiştirilecek" yanıtını verdi.

Pakdemirli, şarbon konusunda, "Ölen insan yok. Bazı telef olan hayvanlar var. Şarbonun kuluçka süresi 5 gündür. Oradan şarbonlu binme şansı yok" diye konuştu. - ANKARA