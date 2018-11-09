2019 Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 18 firmanın yerinde gümrükleme yapabildiğini belirterek,"Yeni pilot uygulamamız Ekim ayında gerçekleştirdik. Tekirdağ Asyaport Limanı'nda varış öncesi gümrükleme işlemi gerçekleştirdik. Bu programla gemi hazırlık mektubunu verdi, gümrük beyanını açabiliyor, gemi daha yanaşmadan gümrük işlemi başlıyor, gemi yanaştığında gümrük işlemi bitmiş oluyor" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, 2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Pekcan, Hazine'ye veya Maliye'ye vergi borcu olan firmaların desteklerine ilişkin, "Desteklerden Maliye, Hazine'ye, Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçları olan firmalara da biz kanun nezdinde ödeme yapmıyoruz. Önce firmalar borçlarını ödüyorlar, sonra gelip bakiyesini, tahsil ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Hal yasasına ilişkin olarak Pekcan, "Bizim planladığımız hal yasası taslağında üretici birliklerine diğer tüccarlar ve diğer firmalar kirayı 100 ödüyorsa, üretici birlikleri 25 lira ödeyecek. Tüccarın veya firmanın ödeyeceği vergi diyelim ki yüzde 4, üretici birlikleri yüzde 2 ödeyecek" şeklinde konuştu.

18 firmanın yerinde gümrükleme yapabildiğini belirten Pekcan, "Gümrüklere uğramadan kendi tesisinden direkt ihracatını gerçekleştirebiliyor. Yeni pilot uygulamamız Ekim ayında gerçekleştirdik. Tekirdağ Asyaport Limanı'nda varış öncesi gümrükleme işlemi gerçekleştirdik. Bu programla gemi hazırlık mektubunu verdi, gümrük beyanını açabiliyor, gemi daha yanaşmadan gümrük işlemi başlıyor, gemi yanaştığında gümrük işlemi bitmiş oluyor" dedi.

Konkordato konusuna ilişkin Pekcan, "Konkordato ilan eden toplam 356 firmamız bulunmaktadır. İstanbul 132, Ankara 50, İzmir'de 27, Kocaeli 26, Bursa 13, Hatay 11, Mersin 9, diğer iller 88 olmak üzere toplam 356'dır" diye konuştu. - ANKARA