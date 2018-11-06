2019 Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporda şiddet konusuyla ilgili, "Spor barış için var olan bir dil. Cuma günkü yaşanan olayı üzücü buluyorum yakıştıramıyoruz. Şiddeti el birliğiyle zihinlerde çözmemiz gerekiyor. Cuma günkü olayları kınıyorum" dedi.

Bakan Kasapoğlu, 2019 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularına cevap verdi. Kasapoğlu, gençliğin herkesin meselesi olduğuna dikkat çekerek, "Sorgusuz sualsiz itaat eden değil neyin mücadelesini verdiğini bunun için her türlü donanıma sahip bir gençlik arzu ediyoruz. Geçmişten aldığı değerleri yaşatan, geleceğin dünyasıyla buluşan bir gençlik inşa edeceğiz. Ortak akılla katkı vereceğiz gençlerimize. Genç nüfusumuz Avrupa'nın en fazla genç nüfusu" ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, "Sporla ilgili olarak sporun tabana yayılması noktasında tesisler inşa edildi. Olmayan yerlerde varsa eksikleri hızla tamamlayacağız. Bunların kullanımına yönelik spor bilincine yönelik başta vekillerimizin spor yamasına yönelik projelerimiz olacak. Bir spor seferberliği başlatmakla birlikte yetenek taraması önemli bir başlangıç. Bunun neticesinde yetenekli gençlerimizi elit sporcular olarak yönlendireceğiz yetiştireceğiz" şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, diyetisyen alınıp alınmayacağına ilişkin soruya, "Diyetisyen alacak mısınız dediler: Her yerden mutlaka diyetisyen var. Kanuni zorunluluk. En son 2018'de 172 diyetisyen aldık" diye konuştu.

Mardin'deki yurtlardan bahseden Kasapoğlu, "3-4 kişilik olmak üzere çok güzel standartlarda. Hijyen açısından varsa çözelim. Yurtlarımızın kalitesine güvenliğine güveniyoruz. 4 yurtta 2 bin 844 yatak var. Karşılama oranı yüzde 89. Tamamı 3 ya da 4 kişilik odalarda müteşekkir ve bazalı" ifadelerini kullandı.

Genç işsizliği konusundaki soru üzerine Kasapoğlu, "İşsizlik konusunda Bakanlığımızda bir birim oluşturuyoruz. Bu sorunları çözme noktası KOSGEB, üniversiteler, MEB, STK ile çalışma halinde olacağımız bu ofisi yakında açacağız. Genç işsizlik önemli bir konu. Bu konuda üzerimize düşen misyonu en yakın zamanda ifa edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sporda şiddet konusundaki soru üzerine Kasapoğlu, "Spor barış için var olan bir dil. Cuma günkü yaşanan olayı üzücü buluyorum yakıştıramıyoruz. Şiddeti el birliğiyle zihinlerde çözmemiz gerekiyor. Cuma günkü olayları kınıyorum. Takipçisi olacağız. Hiçbir kulübe sporcumuza yurttaşımıza ayrımcılık yapılmasına ne göz yumar ne bunu tasvip ederiz" dedi. - ANKARA