2019 Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri

ANKARA (İHA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 2019 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

2019 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Turhan, siber saldırılarla ilgili, "Ülkemize yönelik siber saldırılar çoğunlukla elektronik haberleşme altyapısını, kamu kurum başta olmak üzere enerji, bankacılık, sağlık gibi kritik sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşları hedef almaktadır. Söz konusu saldırıların yüzde 95'inden fazlası dağıtık servis dışı bırakma ve oltalama saldırıları oluşturmaktadır. 2018 yılı içerisinde işletmeciler tarafından USOMA raporlama toplam saldırı sayısı Eylül ayı sonu itibariyle 52 bin 171'dir. 2015 yılındaki saldırı sayısı bin 489,2016 yılı için raporlanan saldırı sayısı 8 bin 625, 2017 yılı için raporlana saldırı sayısı 99 bin 600'dür. Şu ana kadar 28 bin 478 zararlı bağlantı tespit edilerek kontrolleri yapılmış ve altyapı seviyesinde erişimi engellenmiştir" ifadelerini kullandı.

TCDD'nin yük taşımasına ilişkin soru üzerine Turhan, "2013 yılında 26.5 milyon ton yük taşınırken, 2017 yılında 28.4 milyon ton olmuştur. 2019 yılında 29 milyon tonu aşması beklenmektedir" şeklinde konuştu.

Bakan Turhan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile ilgili elde edilen gelir ve işleticiye ödenecek rakam konusundaki soru üzerine, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü trafik garantisi 135 bin otomobil eşdeğer gün olup, otomobil için 13.35 TL, otobüs ve kamyon için 32.95 TL ücret tahsil edilmektedir. Geçiş ücreti tek yön olarak alınmaktadır. 2018 yılı 10 aylık ortalama otomobil eşdeğer 80 bin seviyesindedir. Garanti edilen gelir Katma Değer Vergisi hariç 2 milyar 473 milyon 465 bin 448 TL'dir. Elde edilen gelir 2017 yılı için 733 milyon 80 bin 391 TL'dir. Ödenen garanti gelir bir milyar 743 milyon 637 bin 147 TL'dir.

131 milyar TL'lik yap- işlet- devret ihale ettiğimiz toplam tutardır. Avrasya Tüneli için Bakanlığımız resmi teşkilatı 2019 yılı bütçesinde hane halkı adı altında yapılacak transferler, ödenecek hazine garantisi 167 milyon Türk Lirası'dır. Karayolları Genel Müdürlüğü, 2019 yılı bütçesinden hane halkına yapılan transferler adı altında ödenecek hazine garantisi ödenek teklifi 167 milyon Türk Lirası'dır. Karayolları Genel Müdürlüğü, 2019 yılık bütçesinden hane halkına yapılan transferler adı altında Kuzey Marmara otoyolu ile Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu için toplam Hazine garantisi ödenek teklifi 3 milyar 550 milyon TL'dir." - ANKARA