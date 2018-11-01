2019 Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri

ANKARA (İHA) – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temel askerlik eğitiminde değişiklik yapacaklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde bu tamamlanacak ve sonra mümkünse bedelli, dövizli askerlik gündemden çıkacak" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerine katıldı ve Milli Savunma Bakanlığı hakkında milletvekili soruşlarına cevap verdi. Temel askerlik eğitiminde değişiklik yapacaklarını belirten Bakan Akar, "2-3 aydan beri çalışmalar yapılıyor. Çalışma henüz sonuçlanmadı. Tarım Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı dahil yoğun şekilde çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu tamamlanacak ve sonra ülkemizin gündeminden mümkünse bedelli, dövizli askerlik gündemden çıkacak" dedi.

"Yol haritası çizildi"

Münbiç ile ilgili olarak Akar, "Yol haritası çizildi. ABD ile sabırla ilişkimizi sürdürüyoruz. Muhatabımız ABD'li dostlara yaptıkları planları gerçekleştirmesini kendilerine tavsiye ediyoruz" derken İdlib konusunda ise, "İdlib bizim için hayati bir sorun. Orada ölüm kalım varsa, gelenleri 'nasıl almayız' diyeceksiniz. Böyle bir sıkıntı olunca mecburen almak zorundayız. Ağır silahlar bu bölgeden çıkarılacak" şeklinde konuştu.

"İdari ve adli soruşturma yapılıyor"

Tunceli'de donarak şehit olan 2 asker konusunda Bakan Akar, "Askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Böyle bir şeyin olması çok acı bir şey. İdari ve adli soruşturma yapılıyor. Eksiklik varsa bunun düzeltilmesi için hem adli hem idari anlamda gereken yapılacak" diye konuştu.

Özel Harp Dairesinin kaldırıldığını ifade eden Akar, "Özel Kuvvetler Komutanlığı var. Ona da 2013'te ciddi değişiklikler yapıldı tedbirler alındı" diye konuştu.

İnsansız hava araçları (İHA) ihraç eder duruma geldiklerini belirten Akar, "2012 yılında hayati öneme haizdi. Silahlı silahsız İHA ihraç eder hale geldik" dedi.

F35 uçaklarına ilişkin 900 milyon dolar ödeme yapıldığını söyleyen Akar, "Türkiye projenin ortaklarından birisidir. 900 milyon dolar para yatırdık. 116 uçak alacağız. Hiçbir değişiklik söz konusu değil. İkisi alındı, ikisini de Mart ayında alacağız. 12-13 Kasım'da Mattis rapor verecek, normal gelecek" ifadelerini kullandı.

"Suçsuz olduklarına kanaat getirilenler görevlerine iade ediliyor"

FETÖ ile mücadeleye devam ettiklerini kaydeden Akar, "Yeni bilgi ve belge çıktığı zaman gereği tereddütsüz yapılıyor. OHAL Komisyonu tarafından suçsuzluğu kanaat getirilenler görevlerine iade ediliyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA