2019 KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK kredi/burs sonuçları sorgulama

15.11.2019 17:09 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:10

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, 2019 – 2020 eğitim öğretim döneminde herhangi bir dört yıllık veya iki yıllık programa yerleşen öğrenciler için KYK sonuçları hakkında açıklamada bulundu. 2019 KYK sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs/kredi sonuçları…

KYK SONUÇLARI 2019

Öğrencilerin beklediği KYK kredi/burs sonuçları geçtiğimiz yıl 15 Kasım'da açıklanmıştı. Buna yönelik bugün sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar, ''KYK sonuçları ne zaman açıklanıyor?'' sorgusunu yapıyor. Araştırılan KYK sonuçlarının 21 Kasım'da öğrenciler ile paylaşılması bekleniyor.

KREDİ VE YURTLAR KURUMU, KYK SONUÇLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

KYK burs ve kredi başvurularının üzerinden yaklaşık bir ay geçti ve sonuçlar heyecanla bekleniyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü, resmi Twitter hesabından; '' Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.'' açıklamasında bulundu.

KYK SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam ederken, kısa süre içerisinde açıklanması beklenen KYK sonuçları; http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi internet adresinden ilan edilecek. E-devlet şifresi ile sonuçlara erişim sağlanabilecek.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Üniversite öğrencilerine, eğitim dönemlerinde destek olmak amacıyla geri ödeme şartı ile kredi ve karşılıksız burs imkanları sunuluyor. 2019 – 2020 eğitim ve öğretim dönemi için kredi ve yurt başvuruları yapıldı ve sonuçlar bekleniyor. 2019 yılında lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi.