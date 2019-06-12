2019 Küresel Barış Endeksi açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada? Küresel Barış Endeksi nedir?

Türkiye, 2018 Küresel Barış Endeksi sıralamasında 3 sıra gerilemişti. Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün hazırladığı 2019 Küresel Barış Endeksi sonuçlarına göre ise Türkiye yine gerileyerek 152. Sıraya yerleşti.

ORTA DOĞU VE AFRİKA'DAN GÖÇLER SÜRÜYOR

Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün hazırladığı rapora göre, Türkiye dışında Avrupa ülkelerinin çoğunda, siyasi tutuklamalar, gözaltında kayıplar ve işkenceler nedeniyle meydana gelen "siyasi terör" seviyesinin düşük olduğu yer aldı. 2018 yılına kıyasla Türkiye'de 2019 yılında terör etkisinin azaldığı ve bunun yanı sıra Avrupa'da da bu kategoride en yüksek puana sahip olduğu da belirtildi. Çatışma nedeniyle iç göçler azaldı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan yapılan göçün devam ettiği, şiddetin ekonomik olarak milli gelirin yüzde 10'una ve kişi başına 2650 dolara denk düştüğü veriler arasında.

DÜNYA DAHA AZ BARIŞÇIL

Türkiye'nin her geçen yıl sıralama kaybetmesinin yanı sıra Küresel Barış Endeksi'nin ilk sıralarında yine Avrupa ülkeleri bulunuyor. Listenin ilk 25 sırasındaki ülkelerin 17'si Avrupa'dan. Avrupa'daki 36 ülkenin 22'sinin de geçen yıla oranla daha barışçıl hale geldikleri de görülüyor. Öte yandan rapor, dünyanın 10 yıl öncesine kıyasla daha az barışçıl olduğunu da gözler önüne seriyor. En barışçıl 5 ülke ise; Ukrayna, Sudan, Mısır, Kuzey Makedonya ve Ruanda.

2019 Küresel Barış Endeksi sonuçlarına göre ortaya çıkan maddeler şu şekilde:

* Dünyada ortalama barış seviyesi bakımından son beş yılda ilk kez az da olsa bir ilerleme kaydedildi.

* Son 10 yılda ortalama küresel barış seviyesinde yüzde 3,78 kötüleşme meydana geldi.

* 2008'den bu yana, barış endeksinin en altında yer alan 25 ülkede yüzde 11 kötüleşme, en üstteki 25 ülkede ortalama yüzde 1,8 iyileşme kaydedildi.

* 72 ülkenin askeri harcamalarının milli gelirdeki paylarında düşüş yaşandı.

* Orta Doğu ve Kuzey Afrika dünyanın en az barışçıl bölgeleri olmayı sürdürüyor.

* 2018 yılında şiddet olaylarının küresel ekonomik etkisi 14,1 trilyon dolar oldu. Bu rakam, dünya milli gelir toplamının yüzde 11,2'sine ve kişi başına 1853 dolara denk düşüyor.

KÜRESEL BARIŞ ENDEKSİ NEDİR?

Küresel Barış Endeksi, ülkelerin ve bölgelerin barışçıl konumunu ölçen bir girişimdir. Sidney, Avustralya merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün bir çalışması olan Küresel Barış Endeksi, Ekonomist İstihbarat Birimi tarafından derlenen verilerle barış enstitüleri ve düşünce kuruluşlarında görev alan uzmanlardan oluşan uluslararası bir panel ile iletişim içinde gerçekleşir. Liste ilk olarak Mayıs 2007 yılında yayınlandı ve o zamandan bu yana yıllık olarak güncellemeler yapılıyor. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri sükunetlerine göre derecelendiren ilk çalışma olduğu iddia ediliyor. Bu çalışma Entegre Araştırma'nın kurucusu Avustralyalı teknoloji girişimcisi Steve Killelea'nın buluşudur ve Kofi Annan, 14. Dalay Lama Tenzin Gyatso, Başpiskopos Desmond Tutu, eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari, Nobel ödüllü Muhammed Yunus, ekonomist Jeffrey Sachs, eski İrlanda başkanı Mary Robinson ve eski ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından desteklenmektedir.

Üç temel temayı kullanarak küresel barışı ölçen endeks; toplumdaki güvenlik ve güvenlik düzeyi, ulusal ve uluslararası çatışmanın boyutu ve militarizasyon derecesi göz önünde bulundurur. Faktörler ülke içindeki şiddet ve suç seviyeleri, ülke içindeki ve dışındaki askeri harcamalar ve savaşlardır.