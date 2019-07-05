2019 Kurban Bayramı ne zaman olacak? Kurban Bayramı tarihi nedir?

Kurban Bayramı tarihi yaklaşıyor. Ağustos ayında kutlayacağımız 2019 Kurban Bayramı için planlar yapılıyor. Vatandaşların merak ettiği ise Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, açıklama geldi mi şeklinde oluyor. Kurban Bayramı tatili için henüz bir açıklama gelmedi fakat nasıl 9 güne çıkarabilirsiniz haberimizde açıkladık. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 1. günü 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor. İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2019'da Kurban Bayramı, 11 Ağustos ile 14 Ağustos arasında kutlanacak. Yarım gün tatil olan bayram arifesi ise 10 Ağustos Cumartesi günü. 2019 Kurban Bayramı takvimi şu şekilde;

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar 1.Gün

12 Ağustos 2019 Pazartesi 2.Gün

13 Ağustos 2019 Salı 3.Gün

14 Ağustos 2019 Çarşamba 4.Gün

2019 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl, Kurban Bayramı arifesi, 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi - Pazar günü hafta sonu tatili. Sonraki üç gün, 12-13-14 Ağustos Kurban Bayramı tatili. Sonraki hafta sonu ile birleştirilme kararı alınması halinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkar. Fakat Bakanlar Kurulu tarafında alınacak karar idari tatil olacak. Özel şirketlerde çalışanlar ise yıllık izinden 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günü için kullanabilirler. Böylece bayram tatilini 9 güne uzatmak mümkün.