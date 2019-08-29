2019 KPSS sonuçları açıklandı! KPSS ÖABT sınav sonucu sorgulama

29.08.2019 13:52

KPSS 2019, 14-20-21-28 Temmuz tarihlerinde düzenlendi. 2019 yılında lisans düzeyinde yapılan sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bekleyen memur adayları 2019 - KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Cevap Kâğıtları ve Aday Cevaplarını ÖSYM'nin sitesinden öğrenebilecek. 2019 KPSS ÖABT sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

KPSS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI…

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 14 Temmuz 2019 tarihinde 2019 - KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 20-21 Temmuz 2019 tarihlerindeki 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ve 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının sonuçlarını açıklandı. Memur olma hayali kuran binlerce aday, sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenilebilecek.

KPSS ÖABT SINAV SONUCU NASIL HESAPLANIR?

Kendi arasında puanlanan her testte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacak.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacak. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/1/e-YDS sonuçları kullanılacak.

KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI CEVAP KÂĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM, adayların cevap kağıtlarını da yayınladığını duyurdu. Açıklamada:''14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019- KPSS A Grubu Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 20-21 Temmuz tarihlerinde uygulanan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ve 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.'' ifadeleri yer aldı.