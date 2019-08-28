2019 KPSS saat kaçta açıklanacak? ÖSYM KPSS sınav sonucu sorgulama

28.08.2019 23:58

KPSS 2019 14 Temmuz'dan başlayarak 28 Temmuz'a kadar Genel Kültür ve Genel Yetenek ile Alan bilgisi şeklinde yapılan sınavın sonuçları ÖSYM'nin adresinden bugün açıklanıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün duyurduğu gibi 29 Ağustos tarihinde gün içinde açıklanması bekleniyor. Peki, 2019 KPSS sınav sonucu nasıl öğrenilir?

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KPSS SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

KPSS SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün de açıklamasında belirttiği gibi 14 – 28 Temmuz arasında ardışık olarak yapılan 2019 KPSS sonuçları 29 Ağustos Perşembe günü açıklanacak. Sınav sonucunun açıklanacağı net saat olmamakla birlikte sabah saatlerinde adayların erişiminde olacağı tahmin ediliyor.

YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL OLACAK?

Adaylar aldıkları puanlar ve tercih sıralarına bakılarak ÖSYM tarafından ilgili kadro ve pozisyonlara yerleştirilecekler. Aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.