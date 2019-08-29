2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Bulgaristan: 3 - Finlandiya: 0

29.08.2019 18:36

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Bulgaristan, Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti.



Ankara Arena'da oynanan mücadelede Bulgaristan, 25-14, 25-21, 25-19'luk setlerle Finlandiya karşısında üstünlük sağladı. Bulgaristan grupta topladığı 7 puan ile son 16 mücadelesi verecek. Finlandiya ise turnuvaya veda etti.



Salon: Ankara Arena



Hakemler: Koen Luts, Vladimir Oleynik



Bulgaristan: G. Dimitrova, Mira Todorova, Paskova, Vasileva, N. Dimitrova, Kitipova, Barakova, Karakasheva, Milanova, Becheva, Krivoshiiska, Zhana Todorova (L), (Petrova)



Finlandiya: Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Karhu, Bjerregard, Alanko, Esko, Czakan, Riikila, Kylmaaho, Pihlajamaki, Koskelo (L), (Sievanen)



Setler: 25-14, 25-21, 25-19



Süre: 1 saat 11 dakika (21, 25,26 ) - ANKARA

Kaynak: İHA