2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Yunanistan: 0 - Bulgaristan: 3
2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. günün ikinci mücadelesinde Bulgaristan, Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.
2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. günün ikinci mücadelesinde Bulgaristan, Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.
Ankara Arena'da oynanan mücadelede Bulgaristan, Yunanistan'a 22-25, 17-25, 17-25'lik setlerle üstünlük sağladı.
Salon: Ankara Arena
Hakemler: Ilaria Vagni, Agnieszka Michlic
Yunanistan: Christodoulou, Strantzali, Emmanouilidou, Vasilantonaki, Vlachaki, Lamprousi, Merteki, Oikonomidou, Dioti, Papafotiou, Totsidou, Kalantatze, Konomi (L), (Artakianou)
Bulgaristan: G. Dimitrova, Mira Todorova, Paskova, Vasileva, N. Dimitrova, Kitipova, Barakova, Karakasheva, Milanova, Becheva, Krivoshiiska, Zhana Todorova (L), (Petrova)
Setler: 22-25, 17-25, 17-25
Süre: 1 saat 59 dakika (24, 23, 27) - ANKARA