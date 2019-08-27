2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Yunanistan: 0 - Bulgaristan: 3

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. günün ikinci mücadelesinde Bulgaristan, Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.

27.08.2019 21:18
2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Yunanistan: 0 - Bulgaristan: 3

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. günün ikinci mücadelesinde Bulgaristan, Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.


Ankara Arena'da oynanan mücadelede Bulgaristan, Yunanistan'a 22-25, 17-25, 17-25'lik setlerle üstünlük sağladı.


Salon: Ankara Arena


Hakemler: Ilaria Vagni, Agnieszka Michlic


Yunanistan: Christodoulou, Strantzali, Emmanouilidou, Vasilantonaki, Vlachaki, Lamprousi, Merteki, Oikonomidou, Dioti, Papafotiou, Totsidou, Kalantatze, Konomi (L), (Artakianou)


Bulgaristan: G. Dimitrova, Mira Todorova, Paskova, Vasileva, N. Dimitrova, Kitipova, Barakova, Karakasheva, Milanova, Becheva, Krivoshiiska, Zhana Todorova (L), (Petrova)


Setler: 22-25, 17-25, 17-25


Süre: 1 saat 59 dakika (24, 23, 27) - ANKARA

Kaynak: İHA
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