2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Fransa: 0 - Yunanistan: 3

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 2. günün ilk mücadelesinde Yunanistan, Fransa'yı 3-0 mağlup etti.

24.08.2019 19:21
2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Fransa: 0 - Yunanistan: 3

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 2. günün ilk mücadelesinde Yunanistan, Fransa'yı 3-0 mağlup etti.


Ankara Arena'da oynanan mücadelede Yunanistan, Fransa'ya 12-25, 21-25, 21-25'lik setlerle üstünlük sağladı ve gruptaki ikinci maçında galibiyetle tanıştı.


Salon: Ankara Arena


Hakemler: Agnieszka Michlic, Bogdan Laurentiu Stoica


Fransa: Stojıljkovic, Fidon Lebleu, Olinga, Dascalu, Cazaute, Bauer, Martin, Gicquel, Sylves, Moreels, Ndoye, Steux-Caleyron, Giardino (L)


Yunanistan: Vlachaki, Lamprousi, Christodoulou, Strantzali, Emmanouilidou, Vasilantonaki, Oikonomidou, Dioti, Merteki, Papafotiou, Totsidou, Kalantatze, Konami (L)


Setler: 12-25, 21-25, 21-25


Süre: 1 saat 13 dakika (18, 28, 27) - ANKARA

Kaynak: İHA
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