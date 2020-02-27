2019 ihracat şampiyonları belli oldu

27.02.2020 10:27 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:27

Sektöründe 2019 yılında en çok ihracat yapan firma Vestel oldu. Sektörde en çok ihracat gerçekleştiren ikinci firma Arçelik olurken, üçüncülüğü BSH Ev Aletleri aldı.

Elektrik ve Elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren ihracat şampiyonlarının ödüllendirildiği 2019 TET İhracat Başarı Ödül Töreni, 26 Şubat Çarşamba günü İstanbul Conrad Bosphorus Hotel gerçekleşti. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle, TET Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güven Uçkan ve sektör temsilcilerinin katıldığı törende Türkiye geneli elektrik ve elektronik sektöründe en çok ihracatı gerçekleştiren firmalar ödüllendirildi.

Elektrik - Elektronik Sektörünün 2019 İhracatı 11,5 Milyar Dolar

2019 yılında 11,5 milyar dolar olarak gerçekleşen Elektrik-Elektronik sektör ihracatı Türkiye ihracatının yüzde 7'sini oluşturuyor. Sektör, Türkiye'nin 2023 hedefine önemli katkı sağlıyor. Ödül töreninde sektör temsilcilerine teşekkürlerini sunan TET Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güven Uçkan, "Beyaz Eşya sektörümüz 25 milyon adetlik üretimi ile Avrupa'nın 1 numaralı üreticisi konumundadır. Eskiden beyaz eşya üretim üssü olarak bilinen Almanya ve İtalya'yı geride bırakmıştır. Euromonitor verilerine göre ise, Türkiye dünya üretiminin yarısını gerçekleştiren Çin'in arkasında ikindi konumda bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. Uçkan, sektör ihracatının 2019 yılında 11,5 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye ihracatından yüzde 6,5 pay aldığını söyledi.

Sektörün daha güçlü konuma gelmesi için hammadde ve komponent sağlayan yatırımlara yönelik projelerin bitiminde pek çok ülkede olduğu gibi devletin nakit olarak destek vermesi gerektiğine değinen Uçkan, özellikle teknoloji transferi gerektiren know-how'ın yoğun olduğu ürünlerdeproje bedelinin %25 ile %50'si oranında yatırım desteği uygulanması gerektiğini, ayrıca yüksek teknoloji ürün ihracatında ve Turquality marka destek programındaki firma limitlerinin kaldırılması gerektiğiniz dile getirdi.

Ödül töreninde konuşma yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle "2019 yılında yüzde 3,6 oranında yüksek teknoloji ihracatı yapıldı. Yüksek teknoloji ihracatı bu ülke için çok önemli. Türkiye elektronikte 32. ülke konumunda yer alıyor, bunu daha yukarılara çıkartmak bizim elimizde.2020 yılına kadar yatırım için çok uygun ortam yoktu. Faizlerin bu noktaya gelmesi ile daha fazla üretme daha fazla satma imkanımız var. Ocak ayında tablo bize özellikle İngiltere için bir ders veriyor. Rekabetin bu kadar arttığı bir durumda İngiltere pazarından asla vazgeçmeyeceğiz. 190 milyar dolarlık hedefi tutturmak için çalışacağız. Akabinde 200'lü rakamlara ulaşmayı yürekten diliyoruz" dedi.

Ödül töreninde daha sonra söz alan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise "180 milyar dolarlık ihracat yaptık. Dünya ticaretinde gerilemenin yaşandığı bir dönemde ihracatımızı %2,2 artırdık. Dünyada değer artışı bazında ihracatta ilk 8 ülke arasında yer aldık. Ekonomimize güvenmeliyiz. Bunlar olumlu gidişlerin göstergesi. Adım adım daha iyiye gidiyoruz. İhracatımızın yüzde 48'i Avrupa Birliği'ne. Geleneksel pazarımız olan Avrupa Birliği'ne uzun bir aradan sonra 2019 yılında fazla verdik. Ama bir pazara bu kadar da bağlı olmak iyi değil. Pazar çeşitlendirmesi yapmalıyız. Çok çalışmamız, daha fazla katma değerli ürünler üretmemiz gerekiyor. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Türkiye'nin bayrağını daha yukarıya kaldırmak için çalışmalıyız." dedi.

Kaynak: Bültenler