2019 Güvenli Sahil Projesi son buldu
Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan '2019 Güvenli Sahil Projesi'nde sona gelindi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan '2019 Güvenli Sahil Projesi'nde sona gelindi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2019 Güvenli Sahil Projesi", 17 Haziran tarihinde hayata geçirilmişti. 'Sevdiklerinizi Gözü Yaşlı Bırakmayın', 'Dikkat Fazla Uzaklaşma', 'Serinlerken Canımız Yanmasın' sloganıyla Samsun'da ve ilçelerde suda boğulma olaylarına karşı alınacak tedbirler konusunda çalışmalar yapıldı. 30 Eylül tarihinde faaliyetler tamamlanarak proje sonlandırıldı. - SAMSUN