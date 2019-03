2019 Gönüllülük Yılı" Tanıtımı Yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İnsanlığımız için önemli ve hayırlı bir işin başlangıcındayız. 2019 yılını ülkemizde gönüllülük yılı ilan ettik. Hayatımızın her alanında kültür, sanat ve sosyal ilişkilerde bu kadar gönüllü bir millet bence yok." dedi.

Bakan Kasapoğlu, ilan ettikleri "2019 Gönüllülük Yılı" kapsamında "spor, kültür-turizm, çevre, afet ve acil durum, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler" başlıklarında uygulanacak stratejileri açıklamak ve yürütülen çalışmaları paylaşmak üzere, İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda tanıtım toplantısı düzenledi.

Toplantıya Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile üniversite rektörleriyle çok sayıda davetli katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, 2019 Gönüllülük Yılı kapsamında atılacak adımları açıkladı.

Gönüllülüğün insanın kalbini genişleteceğini vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"İnsanlığımız için önemli ve hayırlı bir işin başlangıcındayız. 2019 yılını ülkemizde gönüllülük yılı ilan ettik. Hayatımızın her alanında kültür, sanat ve sosyal ilişkilerde bu kadar gönüllü bir millet bence yok. Gönlümüz büyük ama bu konulardaki faaliyetlerimiz ve organizasyonlarımızla da inşallah çok daha büyük işlere imza atacağız. Sivil toplum kuruluşları ve değerli üniversite temsilcileri, sizlerin buradaki varlığınız bizim için son derece anlamlı. Bizimle olduğunuz için sizleri gönülden kutluyorum. Hayatımızı güzelleştiren ve zenginleştiren, sayısız iyilik sizler sayesinde oluyor. Bakanlığımız tüm imkanlarıyla sizlerin yanında. Bir gencin dahil olduğu projede karşılıklı değerli alışveriş söz konusu olur. Hedeflerimize ilerlerken kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarıyla daima iş birliği ve gönül birliği içerisinde olacağız. Buradan toplumumuzun her ferdine, her insanına 'bize katıl sen de gönül ver' çağrısında bulunuyorum. Gönüllülük günümüzde hızla yükselen bir değer. Gönüllü olmak için gönül sahibi olmak yeterli."

Günümüz dünyasında bencilliğin ve bireyselliğin arttığını ifade eden Kasapoğlu, "Gönüllülük sosyal dokuyu koruyan, karşılıklı güven ve dayanışma ruhunu güçlendiren, istihdamı arttıran bir olgu. Bakanlığımızın gençlere belirlediği ufuk, gönüllülüğün kazanımlarıyla örtüşmekte. Gençlerimizin bu konudaki bilincini ve özendirici faaliyetlerini arttırmak da yine Bakanlığımızın görevi. Gençlerimizin gönüllülük faaliyetlerine katılımını arttırma amacıyla yürüttüğümüz gönül bağı, gençlerin iyilik ağacı, damla projeleri, genç gönüllüler platformu bunlardan bazıları. Bu konunun kurumsal bir yapıya kavuşturulmasında Bakanlığımızın öncü bir misyon sahibi olması gerektiği aşikardır." şeklinde konuştu.

"Dünyanın en cömert ülkesiyiz"

Dünyada 1 milyardan fazla gönüllü olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş gücü olarak bu rakam, 109 milyon tam zamanlı çalışana eş değer. Bu çok büyük bir gücü ifade ediyor. Değerli insanların sahip olduğu bu potansiyel gerçekten çok büyük bir gösterge. Bu büyük potansiyel bütün dünyada insanlığın geleceği bakımından çok değerli bir imkan olarak kabul ediliyor. Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma için belirlediği 17 hedefi var ve 169 amacın gerçekleşmesi için buna da çok önemli bir atıf yapılıyor. Bizim 17 hedef başlığı altında koyulan hedefleri tamamıyla gönüllülüklerle gerçekleştirmemiz mümkün. Birleşmiş Milletler, sürdürülebilir kalkınma için 2030 ajandasının uygulanmasında gönüllülerin güçlü bir araç olduğunu ilan ederek gençliğe çağrıda bulundu."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde çok önemli hayırseverlik tabloları yaşadıklarının altını çizen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Hala savaşın o yıkıcı etkilerinden korunmak için ülkemize sığınan kardeşlerimize ev sahipliği yapıyoruz. Dünyada bunu bugün bu seviyede yapan ve yapabilecek olan başka bir ülke yok. 8,1 milyar dolar ile dünyada en fazla yardımı yapan ülkeyiz. 2018 Küresel İnsanı Yardım Raporu'na göre hala dünyanın en cömert ülkesiyiz."

"17 Ağustos Depremi milattır"

Bakan Kasapoğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin Türkiye'de gönüllük açısından bir milat olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Gönüllülük milletimizin doğasında, ruhunda var. Hafızalarımıza kazınan 17 Ağustos Marmara Depremi var. Türkiye, gönüllülüğün yaygın ve etkili olması çerçevesinde ciddi bir farkındalık ortaya koydu. 17 Ağustos Depremi'ni gönüllülükte ayrı bir milat olarak almak lazım. Gönüllülük sistematik, düzenli, bilinçli bir çerçevede yürütülmeli. Bu aziz millette fazlasıyla hayırseverlik duygusu vardır. Salih amel denilen bu duygunun hep birlikte kurumsal ve sürdürülebilir şekilde olmasını sağlamalıyız. Adında gençlik olan Bakanlığımızın bu konuyu, bu çerçevede sahiplenmesi önemlidir. Yapılan bilimsel araştırmalar erken yaşta kazanılan bu kültürün yaşam boyu sürdürüldüğünü gösteriyor. 20 milyona yakın gencimizle Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. Sürdürülebilir kalkınmada en önemli unsur olan gençlerimizin insani değerlere sahip, milli değerlere faydalı, çevre tabiata saygılı, toplumsal hayata aktif şekilde katkı sağlayan temel hak ve hürriyetlerini etkin kullanan, uluslararası alanda akranlarıyla mücadele edecek şekilde yetişmelerini sağlamak, Bakanlığımızın en önemli hedeflerinden birisidir."

"Gönüllü hizmet programları son 25 yılda tüm dünyada büyüdü"

Kasapoğlu, gönüllülüğü kurumsallaştırmak için ortak çalışmaların önemini vurgulayarak, "Gönüllü hizmet programları son 25 yılda tüm dünyada büyümüş ve yaygın bir hal almış durumda. Bu programlar vatandaşlara yerel, ulusal ve küresel ölçekte hizmet imkanı sunan pek çok aktif katılım çeşitleri ortaya koyuyor. Çağdaş manada gönüllülüğü kurumsallaştırmak için ortak bir şekilde bir araya gelip hareket etmelerini önemli ve stratejik buluyoruz. Bu konuda yasal çalışmalara hem de diğer imkanları sağlamak için gerekli çalışmalara öncülük etme imkanı buluyoruz." diye konuştu.

Daha güzel bir dünyanın gençlerin omzunda yükseleceğine inandığını ifade eden Kasapoğlu, "Bu gönüllü hizmet programının milli birlik ve beraberliği pekiştiren sürdürülebilir ve yerel kalkınmayı destekleyen, STK'ları güçlendiren, birey ve grupların toplumsal hayata katılımını ve sosyal uyumunu kolaylaştıran çerçevede olmasını öngörüyoruz. Gönüllülük kavramını gençler arasında ve toplumda sağlamlaştırmak, kurumsallaşmasını sağlamak, kültürümüzden edindiğimiz potansiyeli harekete geçirmek ve bu konuyu kamu ve özel sektör arasında etkin iş birliğiyle geliştirmek için pek çok adım attık. Birleşmiş Milletler Dünya Gönüllüler Günü etkinliğinde, 2019 yılını gönüllülük yılı ilan ettik." değerlendirmesinde bulundu.

"Altı temel odağı hep birlikte oluşturacağız"

Bakan Kasapoğlu, stratejilerinde belirledikleri 6 temel odağı şöyle anlattı:

"Strateji belgemiz 6 temel odaktan oluşuyor. Gönüllülük kültürünün güçlendirilmesi, teknolojinin daha etkin kullanımı, daha etkili düzenleme ve risk yönetimi, gönüllü yönetiminin güçlendirilmesi ve eğitimin artırılması, kurumlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi, gönüllülüğün tanınması ve değerlendirilmesi. Bu altı temel odağı hep birlikte oluşturacağız. Bu altı başlıkta gönüllülük alanında çok çeşitli faaliyetlere yer verdik. Gençlerin okullar, kütüphaneler, hastaneler, huzur evleri, müzeler, engelsiz yaşam merkezleri gibi topluma hizmet edebilecekleri yerlerde uzun süreli gönüllülük faaliyetleri yapabilmeleri sağlanacak. Bakanlık olarak 700 bin gencimize yurtlarımızda ev sahipliği yapıyoruz. Bu 700 bin gencimizi Genç Gönüllüler Platformu'na katacağız. STK'lar ve kamu kurumlarının Genç Gönüllüler Platformu'na kurumsal üye olmalarını teşvik edeceğiz. Gönüllülük politikalarının gelişmesinde, bilimsel çalışmaların da olması gerekiyor. Akademi camiamızda bu araştırmaları destekleyeceğiz. Bununla birlikte gönüllülük ve gönüllülük yönetim sistemi dahil, sınıflar içerisinde ve uzaktan eğitimle gerçekleştireceğimiz çalışmalar yapacağız."

Çeşitli kurum ve kuruluşlarla gönüllülük eğitim programları yapacaklarını belirten Kasapoğlu, "Ulusal ve uluslararası alanda ülkemiz pek çok spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en modern, en iyi tesisleri ülkemizde. Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya verdiği önem herkesin dikkatini çekiyor. Ülkemizde, gururla ifade ediyorum ki dört dörtlük gerçekleştirdiğimiz uluslararası spor organizasyonlarında, daha fazla gönüllü gencimizin yer almasını sağlayacağız. Başta gençlik liderliği, kamp liderliği ve kamp başvuruları olmak üzere tüm proje ve faaliyetlerimize gönüllülük faaliyetlerine katılmış olmanın öncelikli tercih sebebi olmasına yönelik çalışmalar yürüteceğiz. 'Yılın Gönüllülük Ödülleri'nin verileceği ödül törenini gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

"Sen de gönül ver"

Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sen de gönül ver, sloganıyla yola çıkan platformumuz var. Bu platform, gönüllü arayan kurum ve kuruluşlarla gönüllü olmak isteyenleri bir araya getiriyor. Gençlerimizin cepten de ulaşabileceği mobil uygulamayla bunu kolaylaştıracağız. Bu platforma hem bireysel hem de kurumlara üyelik söz konusu. Bugün itibarıyla 98 bin bireysel, 2 bin kurumsal üyesi var buranın. Bugünden sonra daha güzel ufuklara yelken açıyoruz. Nihai amacımız kamu kurumlarından özel sektör ve STK'lara kadar tüm paydaşların etkin bir şekilde katılımıdır. Nihai hedefimiz sizlere ulaşma olduğu için başta STK'lar olmak üzere, gönüllülükle ilişkili teşvik için mekanizmalar oluşturacağız. Bunu da müjdelemek istiyorum. Gönüllülük konusunda maddi ve manevi yanınızdayız. STK'lar ve kamu kuruluşlarımızla bu çerçevede bir proje çağrısını açıklayacağız."

Çalışmaları uluslararası gönüllülük kıstasına göre yaptıklarını anlatan Kasapoğlu, "Bu yakın gelecek için kendimde umut ve heyecan taşıyorum. Hep birlikte burada bir söz vereceğiz. Var mıyız gençlerimizin gücüyle gönüllülük faaliyetlerinde Türkiye'mizi gönüllülük sırasında en üst sıralara taşımaya? Bu platformun emeğinin sahibi sizlersiniz, hepimiziz. İnşallah bu millete hayırseverlik, gönüllülük çok ama çok yakışıyor. Tüm dünyaya gönüllülük konusunda liderlik eden, tüm çalışmalarımızda bizlere moral ve destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılarımı arz ediyorum. 2019'da güzel bir şekilde projelerimizi omuz omuza verip gerçekleştirmek için sizleri Allah'a emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gönüllülerle canlı bağlantı

Bakan Kasapoğlu, toplantıda Mersin, Bursa ve Erzincan'daki gönüllü gençlerle görüntülü canlı bağlantı yaptı.

Gönüllülük Strateji Belgesi hazırladıklarını aktaran Kasapoğlu, "Gönüllü arayan kuruluşlarla, gönüllü olmak isteyenleri tek noktada birleştirecek yeni sunumu ve mobil uygulamayı ortaya koyduk. Mersin, Bursa ve Erzincan'daki gençlerimize canlı bağlanarak neler yaptıklarını hep birlikte izledik." diye konuştu.

Bu arada, toplantıda işitme engelliler için işaret dili tercümanı da kullanıldı.

Toplantı, Bakan Kasapoğlu'nun salondaki gönüllülerle fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

