05.09.2019 16:04

Gazze Destek Derneğince "2019 Gazze Şeridi İnsani Durum Raporu" açıklandı.

Fatih'de bir otelde düzenlenen toplantıda paylaşılan raporla aynı zamanda Gazze'deki insani durumun kurtarılması için kampanya başlatıldı.

Dünyadan ve Türkiye'den bazı sivil toplum kuruluşlarının katıldığı toplantıda konuşan Gazze Destek Derneği Genel Müdürü Abdalmajed Alaloul, 5 Eylül Uluslararası Hayırseverlik Günü'nde bu kampanyayı duyurmak istediklerini söyledi.

Raporun 2018 yılının, 13 yıllık abluka sürecinde en kötü yıl olduğunu ortaya çıkardığını dile getiren Alaloul, Gazze Şeridi'nin kara, hava ve denizden ablukaya alındığını hatırlatarak bu kuşatmanın neticesinde 2.13 milyon kişinin uluslararası kuruluşlara göre dünyadaki en kötü insani durumda yaşamaya başladığını söyledi.

Gazze halkının 30 Mart 2018 tarihinde kuşatmanın kaldırılması ve evlerine dönüş taleplerini dile getirmek adına barışçıl dönüş yürüyüşlerine çıktığını hatırlatan Alaloul, "Ancak işgal kuvvetleri buna orantısız güç kullanarak karşılık verdi ve sonuç olarak yürüyüşlerin ilk senesinde 270 kişi şehit oldu, 30 bin 714 kişi yaralandı ve bin 203 ev yıkıldı veya hasar gördü. Bütün bu neticeler zaten var olan sıkıntılara bir yenisini daha ekledi ve 2018 yılında Gazze'deki insani kriz daha da büyüdü." dedi.

Gazze Destek Derneği Genel Müdürü Abdalmajed Alaloul, demografi, eğitim, sağlık, barınma gibi alanlarda raporda elde ettikleri verileri ise şöyle açıkladı:

"13 yıl boyunca dört yıkıcı saldırı ve diğer türden saldırılar arkasında 4 bin 631 şehit 52 bin 140 yaralı bıraktı. Sadece dönüş yürüyüşleri döneminde bin 203 ev olmak üzere toplamda 293 bin 702 ev yıkıldı veya hasar gördü. Toplamda 2 milyon 136 olan nüfus, beş vilayette yaşıyor ve bu nüfusun yüzde 66,2'si mülteci konumundadır ve sekiz adet mülteci kampında ikamet etmektedirler. 28 okul günde iki periyot halinde eğitim vermektedir. İlkokullarda şube başına ortalama 39,5 ve liselerde 38,8 öğrenci düşmektedir. 512 bin 758 ihtiyaç sahibi öğrenci vardır. Buna rağmen Arap dünyasında yüzde 3 ile en düşük cahillik oranı Gazze'dedir. Dışarıya sevk edilen yıllık hasta sayısı 30 bin 867, ilaç açığı yüzde 46,2, tek kullanımlık tıbbi malzeme açığı yüzde 27,3, laboratuvar malzemeleri açığı yüzde 58, bozuk cihaz sayısı 350, kanser hastası sayısı 8 bin 515, her 100 binden 635 kişi kronik hasta, bin 063 kişi bulaşıcı hastalığa yakalanmış ve ertelenmiş ameliyat sayısı ise 8 bin."

Alaloul, Gazze'de yoksulluk sınırının altında yaşayanların 1 milyon 132 bin 153 kişi, aşırı yoksulluk yaşayan kişi sayısının da 704 bin 925 olduğunu belirterek, ailelerin yüzde 86.1'nin yardımlarla geçindiğini söyledi.

Gazze'de işsizlik oranının yüzde 52, gençler arasında işsizlik oranın yüzde 71 olduğunu ifade eden Alaloul, şöyle konuştu:

"Gazze hükümeti memurları maaşlarının yüzde 40'ını, Ramallah memurları ise yüzde 50'ini alabiliyor. Hava ve deniz ambargoları, üç sınır kapısı tamamen kapalı, üç kapı temel ihtiyaçlar için ara sıra açılıyor. Kuşatmadan bu yana GSYH'da yüzde 50 oranında bir kayıp, fabrikaların yüzde 59'u kapandı. İşçilerin yüzde 70'i vazifelerini kaybetti. Bombardımandan dolayı tarım alanların çoğu tahrip edildi. İzin verilen avlanma mesafesi 3-6 mil. Balıkçıların yüzde 95'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Gazze'de su kirliliği oranı yüzde 97, deniz sahili boyunca su kirliliği oranı yüzde 75. Elektrik kesintileri günde ortalama 17,4 saat, elektrik enerjisi açığı yüzde 70."

Alaloul, Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Gazze Şeridi'nin 2020'den sonra "yaşanılmaz bir yer" olacağını ifade ederek, "İlgili tüm tarafları bu krizin sona erdirilmesine yönelik sorumluluklarını üstlenmeleri için çağrı yapıyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliğinin harekete geçmesini bekliyoruz ki Gazze'deki durum bitsin. İnsani kuruluşların yardımlarını Gazze Şeridi'ne göndermelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Toplantıda Gazze'de insani faaliyet yürüten STK'lara plaket verildi.

Kaynak: AA