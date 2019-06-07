2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası doodle oldu! 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ne zaman?

Toplam 24 takımın mücadelede yer alacağı 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa'da başlıyor. Her defasında heyecanla beklenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası doodle oldu. FIFA Kadınlar Dünya Kupası tarihi ve daha fazlası haberimizde…

2019 KADINLAR DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

2019 Kadınlar Dünya Kupası 7 Haziran 2019 Cuma günü Fransa'da başlıyor. Fransa-Güney Kore karşılaşması ile başlayacak turnuvada 6 grupta toplam 24 takım bulunacak. Dört takımlı gruplarda ilk iki sıraya yerleşecek takımlar ilk 16'ya yükselecek, en fazla puanla bitiren en iyi 4 takım son 16'ya kalacak.2015'e kadar 16 finalistle düzenlenen turnuvada bu sayı 2019'da ilk kez 24'e yükseltildi.

Bir ay sürecek turnuva, 7 Temmuz'da Lyon'da 59 bin kapasiteli Parc Olympique Lyonnais Stadı'nda oynanacak final mücadelesiyle son bulacak.

2019 KADINLAR DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Fransa, Norveç, Güney Kore, Nijerya

B Grubu: Almanya, İspanya, Çin, Güney Afrika

C Grubu: İtalya, Brezilya, Avustralya, Jamaika

D Grubu: İngiltere, İskoçya, Arjantin, Japonya

E Grubu: Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, Kamerun

F Grubu: İsveç, ABD, Şili, Tayvan