2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru

26.08.2019 13:50

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, kampın beşinci gününü tek antrenmanla tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Suzhou kentinde çalışmalarına devam eden milliler, idmanda şut çalıştı.

Suzhou Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan Scottie Wilbekin ve Ersan İlyasova çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

Atlas Turnuvası ile FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarını tamamlayacak olan ay-yıldızlılar, yarın TSİ 11.30'da üçüncülük karşılaşması oynayacak.

A Milli Takım'ın üçüncülük maçındaki rakibi Yunanistan-Dominik Cumhuriyeti yarı final mücadelesinin kaybedeni olacak.

Kaynak: AA