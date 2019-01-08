2019 Erasmus Projelerimiz Kabul Edildi

Karaman Gençlik Kulübü Derneği Koordinatörlüğünde Erasmus Gençlik Projeleri kapsamında 2018 yılı Şubat, Nisan ve Ekim döneminde başvurusu yapılan ve 2019 yılında gerçekleştirilecek olan"Gençlik için Gönüllü Ol-2", "Keşif, Eylem ve Gelişim Yoluyla Liderlik" ve "Avrupa'da Gençlik için Gönüllü Ol" isimli Avrupa Gönüllü Hizmeti projeleri Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe almaya hak kazandı.

2019 yılı boyunca, "Gençlik için Gönüllü Ol-2"projesi kapsamında Avrupanın çeşitli ülkelerinden 18-30 yaş arası toplamda 8 genç, Karaman'a gelerek 2şer ay boyunca Karaman Gençlik Kulübü Derneği gençlik çalışmalarında gönüllü faaliyetlerde bulunacaklar. "Keşif, Eylem ve Gelişim Yoluyla Liderlik" isimli proje kapsamında Karaman'dan 18-30 yaş arası toplamda 2 genç 1er yıllığına Slovenya ve Belarus ülkelerindeki ortak kurumların gençlik çalışmalarında aktif olarak gönüllü faaliyetlerde bulunacaklardır."Avrupa'da Gençlik için Gönüllü Ol" isimli proje kapsamında Karaman'dan 18-30 yaş arası toplamda 20 genç Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki kurumlarda gençlik çalışmalarında aktif olarak gönüllü faaliyetlerde bulunacaklar.

Gönüllülük projelerinin genel amaçları katılımcı gençlerin kültürel, sosyal ve uluslararası deneyimler elde etmesi, ekip çalışmalarında aktif rol alması, ilimizi, ülkemizi yabancılara en iyi bir şekilde tanıtarak muhtemel önyargıların yıkılması, gençlerin yurtdışında yeni insanlarla tanışarak ve yabancı kurumlarda faaliyetlerde bulunarak yeni bakış açıları kazanması, yeni bir dil öğrenmesi, yabancı dillerini geliştirmeleri, gençlere "gönüllü" olmanın önemini farkettirerek, onları gönüllü olmaya teşvik etmesi ve Gençlere "gönüllülük" bilinci kazandırması, yapılacak olan sosyal sorumluluk faaliyetlerinde akran eğitimine destek olarak gençlerin farklı becerilerinin gelişmesini sağlamakdır.

Projeler kapsamında 56,498,00 Euro hibe alınacak olup projelere katılan gönüllü gençlerin yeme, içme, konaklama, yolculuk masrafları tamamen karşılanacaktır, ayrıca gençlere cep harçlığı da verilecek.

Kaynak: Bültenler